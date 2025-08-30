Dos detenidos y tres investigados en Alicante por estafar 80.000 euros en material metálico a una empresa murciana

ALICANTE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas e investigado a otras tres por presuntamente estafar más de 80.000 euros en una operación comercial de material metálico con una empresa del sector del acero con sede en un municipio de la Vega Media del Segura (Murcia), haciéndose pasar por una empresa supuestamente radicada en un municipio del Baix Vinalopó (Alicante).

En el marco de la operación Rajods, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores (Alicante), la investigación se inició el pasado 12 de mayo de 2025, tras la denuncia presentada por la empresa murciana, que había cerrado un acuerdo comercial por valor superior a 80.000 euros con una empresa alicantina, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

Las primeras indagaciones permitieron constatar que dicha empresa había cesado su actividad en diciembre de 2024 y que su antiguo gerente desconocía por completo el acuerdo comercial denunciado. Gracias a la colaboración del comercial de la empresa perjudicada, los agentes obtuvieron descripciones físicas, grabaciones de audio de las negociaciones y el lugar de descarga del material --40 toneladas de correas metálicas galvanizadas y 25 toneladas de chapa ondulada--, que había sido depositado en unas instalaciones abiertas en Torre Pacheco (Murcia).

Las investigaciones revelaron que los autores habían usurpado la identidad tanto de la empresa compradora como de su gerente y se valieron de la solvencia económica que esta presentaba en el momento de los hechos para obtener el envío del material sin previo pago. Posteriormente, el material fue vendido de manera inmediata a precios muy inferiores a los de mercado.

Asimismo, los implicados utilizaron la identidad de otra persona ajena a los hechos para contratar varias líneas de telefonía móvil de prepago, con el fin de mantener los contactos y dificultar la identificación de los responsables.

La colaboración ciudadana resultó "determinante", ya que una descripción facilitada por testigos permitió identificar a uno de los autores, lo que desencadenó las primeras detenciones.

La operación culminó durante el mes de julio con la detención de dos hombres y la investigación de otros tres, todos ellos de entre 38 y 67 años, presuntamente vinculados a la trama. A los implicados se les atribuye la presunta comisión de dos delitos de usurpación del estado civil y un delito de estafa. Algunos de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares.

Parte del material estafado fue localizado e intervenido en propiedades situadas en las localidades murcianas de Torre Pacheco, Campos del Río y Archena. Tras la puesta en libertad de los detenidos, las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela (Alicante).