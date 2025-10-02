Dos empresarios se incorporan a la junta directiva de Avecal

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal) ha aprobado la constitución de su nueva junta directiva, que seguirá con Vicente Pastor como presidente de la patronal del calzado de la Comunitat Valenciana, si bien ha habido dos incorporaciones de empresarios.

De esta forma, el órgano directivo sumará a Manuel García, de Senator Shoes, y Milagros García, de Mila y Pedro García, por lo que quedan representados los distintos modelos de negocio de la industria del calzado y marroquinería, según ha informado la entidad en un comunicado.

Así, la junta directiva la conforman los vocales Jessica García (Calzamedi), Kiko Gonzálvez (Calzados Futurmoda), Rosana Perán Bazán (Pikolinos), Ivana Alonso (Zapateli), Manuel García (Senator Shoes), Milagros García (Mila y Pedro García) y Germán Navarro (Gioseppo), que asumirá el cargo de vicepresidente primero y tesorero. Mari Ángeles López seguirá como secretaria general de la entidad.

Por su parte, los empresarios Tomás Antón (Calzados Marian), Raúl Martínez (Zindacal y Zappas) y María Remedios Pérez (Bolsos María Remedios Pérez) han dejado sus vocalías. El presidente de Avecal ha agradecido a los miembros salientes su dedicación, trabajo y esfuerzo durante su mandato.

"GRANDES RETOS"

Mediante este cambio, se inicia una etapa directiva en la que la patronal mantendrá sus "principales líneas de actuación", centradas en "los grandes retos estratégicos que debe afrontar la industria del calzado como la sostenibilidad, la digitalización y el relevo generacional para no perder competitividad".

"Nos enfrentamos a otras cuestiones como la elevada carga fiscal y burocrática que se aplica a nuestras empresas, que disminuyen la capacidad operativa de nuestro sector. Necesitamos que, desde las administraciones, se establezca un marco laboral y fiscal favorable para que nuestras empresas puedan trabajar y ampliar su capacidad de inversión, así como incorporar innovaciones en sus procesos productivos", ha apuntado Pastor.

Y ha sentenciado: "Tenemos mucho trabajo por delante, en un momento donde el sector está preocupado por la evolución del consumo en los productos de moda. Una preocupación que se suma a la incertidumbre generada por la crisis arancelaria con Estados Unidos, que, aunque se ha aclarado, ahora es cuando estamos empezando a ver las primeras consecuencias de la subida arancelaria, con una caída hacia este país de nuestras exportaciones del 3,7 por ciento en el acumulado de enero a julio".