Dos estrenos internacionales y una colaboración con el IVAM: así se despide Marta Banyuls de La Mutant

Los coreógrafos Jan Martens y Anton Lachky y la reposición de 'La confiança', entre los principales reclamos de la nueva temporada

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de La Mutant de València llega con dos estrenos internacionales en España de los coreógrafos Jan Martens y Anton Lachky y una colaboración artística con el IVAM. Estas son dos de las novedades de este nuevo curso, el último con Marta Banyuls como coordinadora artística.

La gestora cultural se despide este año de La Mutant tras dos años al frente y la intención es que esta plaza pase a formar parte de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de València. Así lo ha explicado la concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, que ha presentado la rueda de prensa.

Mientras, tras la marcha de Banyuls, será la propia concejalía la que asuma la coordinación de la sala hasta que el cargo pase a figurar en la RPT y se pueda cubrir, hecho que se prevé para 2022. Banyuls ha valorado esta opción ya que considera que es una manera de "dignificar la figura del gestor cultural" después de "muchos años con privatizaciones y externalizaciones".

Como último ejercicio, Banyuls deja una temporada con varios platos fuertes. Entre ellos, dos estrenos internacionales de los coreógrafos Anton Lachky y Jan Martens. También vuelven los clásicos de La Mutant, como el TruenoRayo Fest, el Circuito Bucles, Contorsions, La Cabina o el VLC Pitch Forum.

El 17 de octubre será el turno del eslovaco Lachky, que presentará 'Les autres', una obra en la que "cuatro personajes que se rebelan contra el mundo plástico en el que viven a través del baile". Más tarde, el belga Jan Martens presentará 'Elisabeth Gets Her Way' (19 y 20 de noviembre), que sigue los pasos y el legado de la talentosa música Elisabeth Cojnacka.

REESTRENOS Y FESTIVALES

La temporada de La Mutant arrancará esta misma semana con el Truenorayo Fest (días 23, 24 y 25). Además, las propuestas locales y nacionales estarán representadas a lo largo de estos meses por 'La confiança' (22 y 23 de octubre), una reflexión de los valencianos Produccions d'Ultramar sobre la sociedad violenta a través de los ojos de una madre, y 'Explore el jardín de los Cárpatos' (17 y 18 de diciembre), reinvención escénica del concepto de turismo a cargo de la compañía barcelonesa José y sus Hermanas.

A sus habituales colaboraciones con certámenes como La Cabina (el directo radiofónico de Carne Cruda el 11 de noviembre), VLC Pitch Forum (14 de noviembre) o el Festival Internacional de Circo Contorsions (con la puesta en escena de 'Sopa'', del colectivo Ateneu Popular 9 Barris, el 28 de noviembre), La Mutant sumará esta temporada nuevas alianzas como el IVAM.

En concreto, el museo sumará fuerzas con la sala para la exposición cuya exposición 'Indústries / Matrius, Trames i Sons' incluirá una sesión de música y performance el 15 de octubre. También se estrena en La Mutant el Festival Internacional d'Art, Ciència i Tecnología Volumens (12 y 13 de noviembre), que este año se trasladará por primera vez hasta el espacio de la calle Joan Verdeguer.

Al mismo tiempo, La Mutant reforzará a lo largo de estos meses su sinergia con otras salas como Escalante, acogiendo las representaciones de 'Lo pequeño' el 29 de septiembre y 'Prometeu' -una propuesta de Agrupación Señor Serrano dirigida exclusivamente a espectadores entre 7 y 12 años- el 3 de octubre, y también con colectivos como la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana (APDCV).

Este último es uno de los principales impulsores del proyecto 'Circula!', un "tren estatal" de creación y formación en danza que en diciembre llevará hasta La Mutant las piezas 'Retratos errantes' (días 10 y 11), de los andaluces Group LaBolsa y 'Geneaología de un deseo' (día 12), una investigación sonora y espacial de la coreógrafa valenciana Lucía Jaén acerca del concepto de deseo.

ACTIVIDADES PARALELAS

Dentro de las actividades Al Voltant De*, la sala acogerá sesiones donde se fomente el encuentro con los distintos creadores, de nuevo con dos claras vertientes: el público general y los profesionales. Del primer grupo, destacan las sesiones protagonizadas por Produccions d'Ultramar, Ateneu Popular 9 Barris, Group LaBolsa, Lucía Jaén y José y sus Hermanas, y, del segundo, los talleres formativos que impartirán Jan Martens y Anton Lachky.