Dos fuertes tormentas en Valencia y sur de Alicante recorren la Comunitat con acumulados de 40 l/m2 en una hora

Mapa de las precipitaciones. - AEMET

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos tormentas de fuerte intensidad, localizadas en la provincia de Valencia y el sur de Alicante, afectan el territorio de la Comunitat Valenciana en la mañana de este domingo.

Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, hay un núcleo de tormenta con precipitaciones de intensidad fuerte o muy fuerte que cruza en diagonal la provincia de Valencia, desde la zona de Barxeta y Simat, pasando por Carcaixent, Guadassuar, Carlet y penetrando en la Hoya de Buñol y Plana de Utiel.

Por su parte, Avamet ha advertido de una precipitación de intensidad torrencial en el Pla de Corrals, en el término municipal de Simat de la Valldigna, con 105 l/m2 hoy, 44 de los cuales se han recogido en solo 30 minutos.

Además, hay otra tormenta, con intensidad fuerte o muy fuerte, en el sur de Alicante, en zonas de interior y prelitoral. Estos fenómenos están dejando gran cantidad de rayos en Crevillent.

Un núcleo más focalizado está estático en la zona de la Serra de Crevillent y afecta a localidades como Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves y el norte de Crevillent.

Las tormentas están teniendo localmente intensidad muy fuerte, con acumulados que localmente han superado los 40 l/m2 en una hora. Como la banda está estacionaria entre la montaña de la Safor y localidades de la Ribera, ya hay acumulados de más de 100 l/m2 en las últimas 12 horas, detallan.

Asimismo, comentan que uno de los efectos que pueden provocar estas tormentas es el granizo menudo, típico de la época fría, y que por el tamaño tan pequeño de los granos a veces se confunde con nieve o nieve granulada. Pasadas las 13.00 horas el granizo ha hecho acto de presencia en la población de Montserrat.

La Aemet apunta que no llueve en el litoral, pero lo hace en sierras de prelitoral. La intensidad no es como en grandes temporales de otoño, pero están siendo tormentas persistentes, por lo que se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas. Por ello, pide precaución y prestar mucha atención a la información que proporcionen los canales oficiales.

AVISO ESPECIAL

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial de alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura.

Esto supone que los municipios deben mantener la observancia de la evolución y adoptar las medidas pertinentes para evitar el acceso a las riberas.

Asimismo, el organismo indica que desde la Confederación Hidrográfica y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se mantiene seguimiento del caudal para informar de cualquier riesgo que se pueda producir.

En este contexto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha contactado con los municipios de Orihuela, Albatera y Crevillent para informarles del desembalse del canal de Crevillent a los barrancos de San Cayetano y Bosch comunicada por la Confederación Hidrográfica del Segura.