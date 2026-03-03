Dos grandes plataformas llegan desde Galicia para la construcción de la nueva pasarela de Paiporta

Dos plataformas llegan desde galicia para la construcción de la nueva pasarela de Paiporta (Valencia) - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Paiporta recibe, dentro de las tareas de recuperación tras la dana de octubre de 2024, la llegada de dos grandes plataformas metálicas que permitirán la construcción de la nueva pasarela de la calle Convento, una infraestructura "clave" para asegurar la movilidad de las vecinas y vecinos, destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, se trata de dos plataformas de 38 metros cada una, que servirán para encofrar el hormigón en la pasarela de cinco metros de ancho, el doble que la anterior. El nuevo diseño incorporará un espacio segregado para peatones y ciclistas, mejorando así la seguridad y la convivencia entre usos.

Esta actuación forma parte de las intervenciones de emergencia puestas en marcha por el Ministerio de Transportes tras la barrancada del 29 de octubre de 2024, que arrasó la antigua pasarela.

Durante la recepción de las plataformas, el alcalde, Vicent Ciscar, ha recalcado "la importancia de que los trabajos se estén realizando garantizando siempre que la ciudadanía mantenga la conexión y el paso de una parte a otra del pueblo". "Hemos vivido meses difíciles, pero pronto volveremos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales", ha confiado.

En esta misma línea, la vicealcaldesa, Marian Val, ha subrayado que "cada avance en la reconstrucción es un paso más hacia la normalidad que merece Paiporta. Somos conscientes de las molestias que conllevan las obras, pero se están coordinando para que el pueblo pueda seguir funcionando, manteniendo siempre alternativas de paso y priorizando la seguridad".

Por su parte, el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, ha destacado que "no se pueden ejecutar todos los puentes y pasarelas al mismo tiempo, porque necesitamos garantizar la movilidad diaria de la ciudadanía. La planificación por fases es clave para compatibilizar la reconstrucción con la vida cotidiana".

RESISTIR POSIBLES CRECIDAS

La nueva pasarela contará con pilares encastrados en los márgenes del cauce del barranco, con el objetivo de mejorar la capacidad hidráulica y resistir posibles crecidas futuras. Además, la estructura estará anclada de manera más segura que la anterior, que no pudo soportar la fuerza de la riada.

Con el montaje de las plataformas metálicas, Paiporta "da un paso más hacia la recuperación definitiva de su conectividad", afirman fuentes municipales, que agregan que la nueva pasarela no solo restablecerá el paso entre ambas partes del municipio, sino que lo hará con criterios de seguridad, modernidad y adaptación a los nuevos retos climáticos.