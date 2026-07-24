Dos heridos en el choque de dos camiones en la Font de la Figuera - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres resultaron heridos en el choque entre dos camiones ocurrido este jueves en el término municipal de la Font de la Figuera (Valencia).

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, con bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira y una dotación de Bomberos de la Diputación de Alicante por protocolo de zonas limítrofes.

En el choque, uno de los ocupantes quedó atrapado y fue liberado por los bomberos. Posteriormente, fue evacuado con helicóptero medicalizado.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que también acudió una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios médicos asistieron a los dos hombres heridos.

Uno de ellos, de 66 años, presentaba politraumatismo y fue evacuado en la SAMU aérea al Hospital Doctor Balmis de Alicante.

El otro, de 49 años, fue trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva en la ambulancia de soporte vital básico.