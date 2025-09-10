Dos heridos por politraumatismo al caer su coche 20 metros por un barranco en Tous (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos por politraumatismo y trasladados a centros hospitalarios tras sufrir un accidente de tráfico, salirse su coche de la vía y caer por un barranco, aproximadamente 20 metros, en Tous (Valencia), según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El CICU ha recibido el aviso a las 10.15 horas en el que se alertaba de la salida de vía de un coche en el Camino del Pollet de Tous.

Hasta el lugar, el CICU ha movilizado dos unidades del SAMU, un helicóptero SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB); mientras que el Consorcio ha enviado a dotaciones de Alzira y Xàtiva, sargento de Alzira y rescatadores del GERA con helicóptero V-990 con médico.

El siniestro ha dejado a dos hombres malheridos fuera del coche. Dado su estado, y la difícil accesibilidad, los varones han sido extraídos por vía aérea del barranco con el helicóptero de rescate.

Los servicios médicos han asistido a dos hombres por politraumatismo. Uno de ellos, cuya edad se desconoce, ha sido evacuado en la SAMU aérea al Hospital La Fe de València tras ser estabilizado. El otro herido, de 24 años, ha sido trasladado en el helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos al Hospital La Ribera de Alzira.