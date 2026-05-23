Dos heridos al salirse el vehículo de la vía en la N-340

Archivo - Imagen de recurso del Hospital de La Plana - HOSPITAL DE LA PLANA - Archivo

CASTELLÓ, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --una mujer de 26 y un hombre de 24 años-- han resultado heridas al salirse el vehículo de la vía, en la N-340, dirección Barcelona.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso sobre las 8.30 horas de este sábado, y ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

La mujer ha sido atendida por laceraciones (abrasiones) y el hombre por traumatismo craneoencefálico. Por ello, han sido trasladados al Hospital de La Plana.