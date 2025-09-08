Dos hombres detenidos en Elche (Alicante) acusados de maniatar y apuñalar a otro en el cuello y el abdomen

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a dos hombres de 28 y 30 años acusados de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio cometidos contra otro varón de 29, a quien presuntamente ataron con bridas y apuñalaron con arma blanca en el cuello y el abdomen, hasta el punto de provocarle una perforación de intestino delgado e hígado.

La víctima presentaba contusiones por el cuerpo y los supuestos autores justificaron la agresión queriendo hacer ver a la policía que tuvieron que atarle porque tenía una enfermedad mental y se había autolesionado, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La Policía Local de Elche tuvo conocimiento de los hechos, de los que informó a la Policía Nacional. En concreto, del hallazgo en una vivienda unifamiliar de un varón con síntomas de etiología violenta. A la llegada de los agentes especialistas del grupo de Delincuencia Violenta de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, la víctima ya no estaba allí, puesto que al presentar varias heridas inciso- cortantes que aparentemente revestían cierta gravedad, había sido trasladado urgentemente al Hospital General de la ciudad.

Respecto a la primera atención sanitaria, los facultativos que fueron al lugar manifestaron a los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que la víctima presentaba a primera vista once heridas inciso-cortantes en el abdomen, además de hematomas y eritemas por todo el cuerpo compatibles con una agresión física, así como heridas en tobillos y muñecas, que denotaban que podía haber sido atado de pies y manos.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

Asimismo, en el lugar había dos varones, quienes relataron a los agentes en un primer momento que la víctima era su jefe y que vivían en el domicilio desde hacía unos días, así como que padecía una enfermedad mental y se había intentado autolesionar y que les llegó a pedir que le atasen para evitarlo.

Sin embargo, las versiones de ambos entraban en contradicción en algunos puntos y la inspección ocular del escenario de los hechos evidenciaba "claros signos de violencia o lucha" e incluso se hallaron restos de cinta americana impregnados de sangre.

Por otro lado, otro de los indicios que observaron los investigadores en el lugar fue el hecho de que la víctima podría haber tratado de huir de la vivienda, dado que la cristalera que daba a la terraza había sido fracturada desde dentro violentamente, si bien estos síntomas fueron justificados por los dos presuntos agresores con que la propia víctima había cerrado con llaves la vivienda y no las encontraban, por lo que tuvieron que romper el ventanal para salir al exterior a pedir ayuda.

Finalmente, en cuanto a la presunta arma utilizada para estos hechos, la inspección ocular técnico-policial realizada por la Policía Científica en el lugar propició el hallazgo de un cuchillo de grandes dimensiones, cuya hoja incluso se encontraba parcialmente doblada, y que podría tratarse de la utilizada para provocar heridas a la víctima.

Ante estos indicios, los agentes de Policía Nacional detuvieron a los dos varones como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio. Las investigaciones continúan para tratar de esclarecer los hechos. La víctima, después de haber estado hospitalizada, fue dada de alta por la evolución favorable de su estado de salud.