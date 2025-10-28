Dos hombres detenidos en Sagunt por subirse en el coche de otro y obligarle a transportarles a otro municipio

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Sagunt a dos hombres, de 39 y 41 años, como presuntos autores de un delito de detención ilegal, tras presuntamente subirse al coche de otro varón y, bajo amenazas, obligarle a llevarles hasta otra población, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando agentes de Policía que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en Sagunt fueron requeridos por un ciudadano, quien les manifestó que próximos al lugar se encontraban dos varones que esa misma tarde le habían obligado con amenazas a trasladarles en su vehículo.

La víctima manifestó a los policías que esa tarde, cuando se encontraba parada con su turismo en un paso de peatones, los dos hombres se subieron al mismo, uno en el asiento del copiloto y otro detrás.

Estos dos hombres presuntamente le obligaron con amenazas, tanto físicas como verbales, a trasladarles hasta Canet, e incluso habrían simulado que portaban un arma de fuego para lograr su propósito.

Una vez llegaron al destino, el varón situado en el asiento del copiloto también habría intentado sustraer la cartera a la víctima, logrando ésta finalmente recuperarla tras un forcejeo.

Por todo ello, y tras varias gestiones, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Los arrestados, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.