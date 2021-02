Dos ilustradoras valencianas están detrás del nuevo 'branding' de Burger King

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cachetejack, el dúo de ilustradoras integrado por Nuria Bellver y Raquel Fanjul surgido de la Facultad de Bellas de la Universitat Politècnica de València (UPV) en 2011, es el responsable del diseño ilustrativo del nuevo 'branding' con el que Burger King ha modificado su imagen tras dos décadas sin cambios.

"Llamando la atención a través del apetito, así es como fuimos elegidas para desarrollar toda la parte de ilustración del 'rebranding' más importante de los últimos años", afirman satisfechas después de un largo e intenso proceso que comenzó en diciembre de 2019, cuando las contactó el prestigioso estudio neoyorquino Jones Knowles Ritchie (JKR).

Al recibir la propuesta, las artistas pusieron "toda la carne en el asador" dibujando muchos bocetos y les plantearon un "rico" PDF lleno de lechugas frescas, panes jugosos, "tomates que dan ganas de explotarlos con la mano", pepinillos crujientes o patatas untadas en el bote de ketchup". Ambas llevaron a cabo todo el desarrollo gráfico y creativo durante el confinamiento de 2020, relata la Politècnica en un comunicado.

El objetivo planteado por la marca era ofrecer una nueva visión de Burger King "con una mirada juguetona e irreverente". Y eso fue lo que buscaron: imágenes fuertes, impactantes, divertidas, frescas, ingredientes apetecibles y con "un puntito desenfado y sexy".

En definitiva, "sentir como te sube la bilirrubina en tu cuerpo cuando mojas la patata en el ketchup". "Queríamos transmitir ese 'ummmmm' que dices cuando tu boca se llena de manjares exquisitos deshaciéndose en tu cavidad oral, experiencias extrasensoriales a través de la ilustración", ilustran las creadoras.

EXPERIENCIA CON VOGUE, NETFLIX O EL NEW YORK TIMES

En la decisión seguro que influyeron las numerosas campañas que Cachetejack ha desarrollado para clientes del nivel de Vogue, Netflix, Adidas, Nike, The New York Times, Facebook, Mastercard. "¿Qué cómo lo conseguimos?", recuerdan: "La respuesta sería confiando mucho en nuestra creatividad y capacidad, no viendo límites y aspirando siempre a más. Nos ayuda mucho ponernos metas cortas e ir cumpliéndolas poco a poco. Trabajar para estas marcas se consigue sabiendo que queremos trabajar para esas marcas y lo vamos a conseguir. Una vez sabemos cuál es la meta, solo hay que ir a por ella".

Esta alianza nació hace 11 años, uno antes de que las dos acabaran la carrera de Bellas Artes, fruto del peculiar modo de Raquel y Nuria de ver la vida: "Surge de una noche entre nosotras dos y nuestra amiga Tatiana. Juntas, las tres, compartimos el 'delirio-bidón' otro de nuestros conceptos. Es decir, un sinfín de sin sentidos o sinnlos, como decía Nietzsche, que nos hacen reír y entrar en el' flow' de la creatividad, del absurdo, de lo espontáneo. Es aquí cuando entramos en otra esfera de surrealismo y se nos ocurren frases, historias, nombres... como fue este de Cachetejack".

Desde entonces no solo han expuesto por medio mundo (Portugal, Austria, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China o Corea del Sur), sino que esta dúo "nómada, provocador e irreverente" se ha convertido en una referencia internacional en el ámbito del diseño ilustrativo.