Dos jóvenes detenidos acusados de agredir a migrantes en una zona de Aldaia y grabarlo en vídeo

Uno de los detenidos en la operación - OPC

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes acusados de agredir a migrantes en una zona de la localidad valenciana de Aldaia y grabarlo en vídeo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta el pasado mes de noviembre de 2025. En ella, se aludía a un delito de lesiones y contra la seguridad vial a una persona migrante. Se continuaron produciendo hechos de similares características durante un período corto de tiempo. Por ello, los agentes vieron que podían tener motivación xenófoba.

Los autores actuaban en una zona frecuentada por inmigrantes. Empujaban a las víctimas mientras caminaban o circulaban en patinete, causándoles lesiones debidas a la caída. Actuaban, principalmente, por la noche, y llegaron a grabar algunas de las agresiones en vídeo.

Las pesquisas dieron con la identificación de dos vehículos que los autores usaban para desplazarse al lugar de los hechos. Ello, sumado a las declaraciones de las víctimas, permitieron determinar la autoría de los hechos.

Han sido detenidos dos jóvenes de 18 y 20 años y nacionalidad española por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto principal de Aldaia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent.