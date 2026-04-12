Dos mujeres escoltan la Mare de Déu del Castell de Cullera por primera vez en la historia

Festeras Mayores de Cullera - AYUNTAMIENTO DE CULLERA

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres se han incorporado por primera vez a la escolta de la Mare de Déu del Castell de Cullera (Valencia), que ha celebrado el inicio de sus Fiestas Mayores con este "momento histórico", según ha señalado el consistorio de la localidad en un comunicado.

De esta forma, por primera vez, se ha vivido la incorporación de mujeres en la representación de 'les quatre parts del món', una de las figuras más emblemáticas y arraigadas del ceremonial procesional y representación históricamente reservada a hombres.

El estreno tuvo lugar este sábado durante la tradicional 'Baixà' de la Virgen, acto que marca el inicio oficial de las celebraciones y que es cada año "uno de los momentos más multitudinarios y esperados".

Las Fiestas Mayores de Cullera, que se celebran hasta el próximo 19 de abril y están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), "representan una combinación única de historia, tradición y evolución", ha señalado el alcalde, Jordi Mayor.

En este sentido, ha destacado que "nuestras fiestas han sabido crecer con el tiempo, abriéndose a toda la ciudadanía y consolidándose como un espacio participativo y vivo. Con este nuevo paso, Cullera reafirma su compromiso con unas fiestas modernas, igualitarias y fieles a su patrimonio cultural".

Este avance se suma al paso ya dado en el año 2022 con el nombramiento de la primera macera, hecho que supuso un "hito" en la historia festiva local.

'Les quatre parts del món' son figuras tradicionales que acompañan la Mare Déu del Castell en las procesiones solemnes de la 'Baixà', la 'Pujà' y la de Sant Vicent, ejerciendo una función ceremonial y de escolta de la considerada "reina de los Cielos".

Se trata de un "elemento fundamental" del imaginario colectivo de Cullera, "estrechamente vinculado" a la devoción popular y a la identidad festiva del municipio. Su indumentaria, de gran valor simbólico, forma parte destacada de la iconografía local: una blusa ancha y calzas azules, calzones cortos con randas, cuello acanalado, bocamangas y un característico sombrero adornado con perlas y flores. Completa el conjunto un manojo de cintas de seda de colores que aportan vistosidad y solemnidad al séquito.