Dos mujeres heridas tras ser atropelladas por un coche que circulaba en dirección contraria en Torreblanca

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CASTELLÓ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 74 y 82 años, han resultado heridas por heridas en una pierna y policontusiones, respectivamente, tras ser atropelladas por un coche que circulaba en dirección contraria en la localidad castellonense de Torreblanca.

De acuerdo a la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), intervinieron una unidad del SAMU y una de SVB, cuyos equipos médicos asistieron a dos mujeres por heridas en una pierna y policontusiones. Ambas fueron trasladas al Hospital General de Castellón.

Según 'Mediterráneo', los hechos ocurrieron este miércoles por la noche. El conductor del vehículo, que circulaba por dirección contraria, presuntamente atropelló a tres mujeres. Dos de ellas fueron asistidas por los servicios médicos. El hombre se negó a realizarse la prueba del alcoholímetro. Por el momento, tan solo está investigado y no se encuentra detenido, según el medio citado.