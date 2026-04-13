Dos obras de Danza a Escena llegan a Dansa València de la mano de La Venidera y La Taimada

Archivo - 'La venidera'. - EVA MAÑEZ - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos obras de la décimo séptima edición de 'Danza a Escena' --el circuito de impulso a esta disciplina promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública-- se 'cuelan' dentro de una nueva edición de Dansa València. De esta manera, el festival recibirá este miércoles y este viernes a La Venidera y La Taimada.

Así, este miércoles (en el Teatre Rialto, a las 18.30 horas) será el turno de 'NO', con la que la compañía La Venidera se propone acercarse a la performatividad de la negación como un espacio de resiliencia. La pieza invita al espectador a entrar en su universo más íntimo y personal en una muestra de su visión contemporánea de la danza flamenca.

De esta manera, lo que pretenden es "friccionar la tradición con lo nuevo para generar el espacio ideal para plantear preguntas y ofrecer una mirada nueva y generacional sobre el lenguaje de la danza española".

Y este viernes (en la Sala Carme, a las 18.00 horas) el de la compañía barcelonesa La Taimada (dirigida por Olga Álvarez y Jordi Cabestany), que acercará a los espectadores Opus, una obra sobre la belleza y el culto al cuerpo, especialmente femenino.

Con una cuidada puesta en escena, que apuesta por un minimalismo visual y sonoro, Opus se sostiene sobre la contención y la precisión formal. No obstante, esa misma contención acaba por convertirse en un límite. La pieza parece no transformarse ni evolucionar a lo largo del tiempo.

"La experiencia de Opus se asemeja a la de recorrer una sala de museo y detenerse ante una instalación estéticamente cuidada, pero que, más allá de su superficie pulida, no permite profundizar ni sostener el pensamiento: la mirada se posa, pero no se queda", manifiesta la compañía.

La XVII edición de 'Danza a Escena' desplegará su programación en espacios escénicos de titularidad pública repartidos en diez comunidades autónomas: Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Cataluña.

El circuito ha programado desde su creación casi 350 espectáculos que ha llevado a 500 escenarios, con alrededor de 1.800 funciones y la asistencia de más de 370.000 espectadores, consolidándose, así, como un programa clave para el impulso del sector de la danza en España.