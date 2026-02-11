Dos personas heridas tras la caída de un árbol en València

Archivo - Foto de archivo de ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas tras la caída de un árbol en València, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

En concreto, las dos heridas, de 75 y 57 años, han sido trasladadas al Hospital General. La primera de ellas presentaba contusiones y la segunda, un traumatismo craneoencefálico, ha detallado el CICU.

Al lugar del suceso, en la Calle San Vicente, a la altura del número 10, se han desplazado Bomberos del Ayuntamiento de València. El CICU ha precisado que también ha intervenido una unidad de Soporte Vital Básico (SVB)