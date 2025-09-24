Dos siniestros complican la circulación en la A-7 y AP-7, en Sagunt, y la V-21, en la salida de València

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos siniestros registrados esta mañana complican la circulación en la A-7 y la AP-7, a la altura del municipio valenciano de Sagunt, y la V-21, en la salida de València.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), este miércoles ha tenido lugar un accidente en la V-21, en el entorno de Cuiper, que ha obligado a cerrar el carril izquierdo.

Por otro lado, otro siniestro ha complicado la A-7 y AP-7 en Sagunt, sentido València. Se ha tenido también que cerrar el carril izquierdo.

En Alicante, en concreto, en la autovía A-70, en Torrellano, se ha registrado otro accidente hacia la capital alicantina, lo que ha provocado retenciones de tres kilómetros.