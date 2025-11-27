La dramaturgia llega a los pueblos de Valencia con las muestras abiertas al público de la iniciativa APLEC

Aplec 2025 - APLEC

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa APLEC, organizada por Creadores y Comitè Escèniques con financiación de la Diputació de València, lleva la dramaturgia y la creación escénica por quinto año consecutivo a diferentes pueblos de la provincia mediante talleres gratuitos dirigidos a la ciudadanía.

El resultado podrá disfrutarse a partir de esta semana con muestras abiertas al público para que las personas participantes presenten sus respectivos trabajos.

En concreto, la localidad de Aras de los Olmos acogerá esta jornada el sábado 29 de noviembre con tres pases en el teatro municipal: "Arqueología i arxiu d'Aras de los Olmos", fruto del taller guiado por Jor Camacho y Gemma Saborit, a las 11 horas; "Cuando ya no quede nadie", creación acompañada por Azucena Abril, a las 17 horas; y el taller de creación escénica de Eva Zapico, a las 18 horas.

"Arqueología i arxiu d'Aras de los Olmos" se centra en la recuperación de historias, espacios y recuerdos desde una búsqueda afectiva y artística, mientras que "Cuando ya no quede nadie" explora la autorrepresentación y nuevas formas de belleza. Por último, el taller de Eva Zapico permite hacer teatro a partir de materiales propios de las personas participantes.

Por otra parte, en Potries se hará lo propio el 21 de diciembre con los tres talleres que se han impartido en este municipio: "La memoria del objeto", de Merce Tienda; "De la memòria col·lectiva a l'imaginari individual, o al revés", de David Torres; y "Tornar al cos, tornar a la dansa", de Cristina Martí Vela y Natalyd Altamirano.

En este caso, "La memoria del objeto" facilita abrir la imaginación a partir de objetos concretos y atrapar su poética; "De la memòria col·lectiva a l'imaginari individual, o al revés" permite jugar a ser arqueólogas, filósofas, sociólogas, escritoras y periodistas; y "Tornar al cos, tornar a la dansa" busca reconectar con el movimiento mediante el cuidado, la memoria y la celebración.

"Todas las sesiones finales, que son de acceso libre, no sólo representan el cierre creativo de un proceso de formación, sino también una oportunidad para la comunidad local de acercarse al teatro y la creación escénica", explica en un comunicado Lucía Sáéz, una de las precursoras de APLEC.

MÁS DE 70 TALLERES

En total, más de 800 personas han participado en APLEC desde que inició su andadura en 2020. Más de 70 talleres en más de 40 municipios de la provincia de València han permitido que esta iniciativa cumpla su objetivo de acercar las artes escénicas a aquellos territorios en los que el acceso cultural no siempre es tan directo o sencillo como en las ciudades. Para ello, se programan diferentes talleres impartidos por profesionales del sector en los que pueden participar personas de todas las edades interesadas en expresarse y desarrollarse artísticamente.

"En APLEC la dramaturgia se concibe como una herramienta de desarrollo personal, social y cultural; capaz de mostrar nuevas posibilidades de ocupación profesional, de generar espacios de reflexión y de encuentro, así como de visibilizar la realidad de los territorios y su historia", concluye Jessica Martínez, también precursora de la iniciativa.