El Drogas, Talco y Lendakaris Muertos encabezan el cartel del Festardor 2025 en València

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Drogas, Talco, Lendakaris Muertos, Dakidarría, Me Fritos And the Gime Cheetos, Sho-Hai, Dollar Selmouni, Nadal 015 y Luca Mad encabezan el cartel del Festardor 2025 de València, que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre con dos sedes: la Marina Norte y la Sala Repvbicca.

El sábado 1 de noviembre, desde las 17 horas, el Festardor tendrá lugar en dos escenarios: uno en La Marina Norte disfrutando del mejor rock y otro en la Sala Repvblicca con el mejor rap.

Las entradas, que son diferentes para cada recinto, están a la venta en Ticketvip, anuncian los organizadores del festival.