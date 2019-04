Duque aboga por trabajar para resolver los daños del temporal en Xàbia y luego canalizar mecanismos de ayuda

Publicado 23/04/2019 18:16:46 CET

El ministro de Ciencia, Investigación y Universidades y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Alicante, Pedro Duque, ha abogado por trabajar para resolver los daños que el temporal de lluvias ha causado en Xàbia (Alicante) y después decidir "cómo se canalizan los diversos mecanismos de ayuda".

Así se ha pronunciado este martes Duque durante su visita al municipio, en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Chulvi, y la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador.

El ministro ha apuntado que, como vecino de la localidad, ve "con preocupación" los daños producidos y le da "mucha pena ver las caras de desesperación", aunque ha destacado que "dentro de que es grave y terrible para la gente, al menos no le ha pasado nada a nadie".

"El Ayuntamiento está trabajando a pleno rendimiento, tenemos medios más potentes viniendo. Poco a poco se han hecho muchas cosas para solventar antiguos problemas verdaderamente graves de desarrollo desordenado, quedan poquitas áreas donde el agua no se deja fluir, pero tampoco podemos decir que sea generalizado", ha sostenido Duque.

Por su parte, el alcalde de la localidad ha admitido que la evolución es "complicada, no es una situación fácil, durará aún algunos días para volver a la normalidad" y ha destacado que la prioridad es dar servicio a las personas que lo necesiten, "siempre desde la racionalidad".

"Los trabajos que se hacen, se hacen para que sean efectivos. Muchas zonas van despejándose, que es una buena noticia, pero otras muchas tenemos que estar muy alerta por el peligro de posibles desprendimientos en algún muro, por ejemplo", ha puntualizado Chulvi.

El primer edil ha señalado que han mantenido una reunión de coordinación en todos los departamentos municipales para articular todas las medidas que deben tomar, por ejemplo en la playa del Arenal, en la que se está realizando una primera limpieza aunque ha apuntado que "es verdad que vamos a tener días de trabajo".

Asimismo, ha detallado que están llegando dos bombas de gran potencia desde la Generalitat, que servirán para comenzar el desagüe de las zonas "más complicadas" y ha anunciado que han habilitado espacios en la oficina de atención al ciudadano para solicitudes específicas.

"Ahora mismo el principal trabajo que tenemos está centrado en intentar poder volver a la normalidad, en una situación que es muy complicada, hay mucho trabajo por hacer. Lo importante es que todos los equipos disponibles están trabajando y hay que seguir de esta manera", ha sostenido Chulvi.

"IRÁ LO MÁS RÁPIDO POSIBLE"

Preguntado por la posibilidad de que los vecinos regresen al Arenal durante el día de hoy, el alcalde ha comentado que es "muy aventurado" porque la cantidad de agua que hay es "importantísima".

"No me atrevo a aventurarme, pero van a ponerse todos los recursos disponibles locales y de otras administraciones para volver a la normalidad lo más pronto posible. Lo hemos conseguido en distintas zonas del municipio y del Arenal, como en la zona de la Fontana. Esta es una zona que es un saladar y el agua es muy difícil sacarla, pero poniendo recursos y medios irá lo más rápido posible, aunque no aventuro cuándo será", ha resaltado.

"MÁS CAPACITADOS" PARA RESPONDER A EMERGENCIAS

El primer edil ha destacado el trabajo de Policía Local, Guardia Civil, bomberos y voluntarios, que considera que ha sido "excepcional", y ha añadido que las muchas catástrofes que ha sufrido el municipio en los últimos años les ha hecho estar "más preparados y capacitados" para responder a las emergencias, así como tener la capacidad de "unir al pueblo alrededor de este tipo de desgracias". "Por esta coordinación es una de las claves por la que en todas estas desgracias no se hayan producido daños personales", ha manifestado.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Alicante, ha resaltado que las playas estarán "como han estado siempre" de cara a verano y ha apuntado que las administraciones se pondrán a trabajar y a coordinarse para que "todo retorne a normalidad".