Duran i Lleida "no ve salida" a la situación en Catalunya en el corto plazo porque hay una "cierta incapacidad" política

El exdiputado de Convergència i Unió Josep Antoni Duran i Lleida "no ve salida" en el corto plazo a la situación en Catalunya porque ve una "cierta incapacidad" política. Además, cree que los dos principales partidos independentistas, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, "se están mirando de reojo" porque están pensando en que el otro "no le acuse de 'botifler'".

Así se ha pronunciado Duran i Lleida este miércoles en València, donde ha ofrecido una conferencia en la Asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde ha considerado que "si hubiera un solo interlocutor independentista", el diálogo sería más fácil, pero con "dos que se miran de reojo", lo "pone muy difícil".

En este sentido, ha señalado que "no habrá acuerdo si no hay cesión por ambas partes". No obstante, ve "muchas piedras muy grandes que sortear" y cree que se tardará "muchísimo tiempo" en alcanzar acuerdo".

Durante su intervención, Duran i Lleida ha hecho referencia a las tres transiciones que vive el mundo en este momento: la digital, la ecológica y la del Atlántico al Pacífico, de la que Europa "va a quedar al margen". Por ello, ha defendido que cuanto menos tiempo se pierda en "problemas domésticos", más se podrá trabajar en este contexto global.

Esta transición "conlleva incertidumbre y genera miedos", que crean el "calvo de cultivo" para los populismos, que son "una lacra a tener en cuenta y a combatir".

En el plano internacional, ha indicado que España debe "recuperar el peso perdido" en política exterior, tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Mediterráneo.

RETOS PARA ESPAÑA

En cuanto a la situación de España, ha identificado varios "retos importantísimos", entre los que se encuentran "ganar la batalla al virus", hacer un buen uso de los fondos de recuperación, para lo que la colaboración público-privada es "fundamental". De hecho, ha recordado que estos fondos "no siempre se han gastado bien".

En este sentido, ha pedido que estos fondos no sean una "perdigonada" y que se utilicen para "proyectos que impulsen", y que no se gasten en poner "aceras y farolas en pueblos en zonas donde no hay gente". Además, ha pedido que no sean "beneficiarias exclusivamente las empresas del Ibex", sino que impulsen también a las pymes. "No podemos permitirnos el lujo de malgastar ni un solo euro", ha agregado.

También ha considerado que en España hay "anomalías que corregir" en la democracia española. No obstante, ha considerado que "no está el horno para bollos", por lo que ha pedido a los políticos que "ni se les ocurra plantear un cambio constitucional".

"No son capaces de ponerse de acuerdo para cambios menores, cómo van a serlo para un cambio constitucional", ha agregado. En esta línea, ha considerado que también debería mejorarse la ley electoral, aunque ha insistido en que no ve "capacidad para cambios".

El problema territorial es otro de los retos que afronta España, según Duran i Lleida, el general y el catalán en particular. En este sentido, se ha alineado con el president Ximo Puig en su discurso sobre fiscalidad, y ha pedido que Catalunya y la Comunitat Valenciana tengan una financiación justa para partir de "las mismas condiciones para política fiscal".

"EL EFECTO CAPITALIDAD ES INNEGABLE"

Y es que, el exdiputado ha remarcado que la concentración del peso político y económico "no solo sigue en Madrid, sino que se ha agudizado". "El efecto capitalidad es innegable. Yo no quiero que Madrid deje de ser capital, quiero que se reparta el poder político y económico", ha agregado.

En este sentido, ha apostado por una España que "se aleje de los impulsos secesionistas de Catalunya, pero también de las posiciones centralistas". Precisamente, ha manifestado que el problema catalán "no solo es catalán, sino también español". Así, ha recordado que se mostró favorable a los indultos, pero también ha señalado que "el procés ha comportado la fragmentación de la sociedad", algo que "duele".

También ha considerado que una parte de la sociedad civil en Catalunya "en parte se ha desentendido" del procés, pero también hay quienes "no son conscienten o no quieren aceptar que han sido engañados", y otros han votado creyendo que el independentismo "iba a ayudar a corregir los déficits" que tenía Catalunya. No obstante, también ha remarcado que ha habido "hipocresía e irresponsabilidad", en personas que apoyaban el referéndum pero que decían que "si gana el sí, al día siguiente se iría de Catalunya".

Mientras, ha criticado que ha habido unos líderes políticos que no han racionalizado los sentimientos de la sociedad, sino que "se han subido a caballo, y el caballo se ha desbocado". Respecto al panorama actual, ha considerado que Esquerra Republicana es "la sensata" y de la que "puede venir la solución", aunque "no ve salida".

"AHORA ENVIDIAMOS NOSOTROS"

Por otra parte, Duran i Lleida se ha referido a la relación entre la Comunitat Valenciana y Catalunya. Hablando a los empresarios, ha manifestado: "Hace tiempo aquí envidiaban la situación y la estabilidad que tenía Catalunya y la Comunitat Valenciana no. Ahora somos nosotros los que la envidiamos".

Así, pese a que ha admitido que durante mucho tiempo la relación entre ambos territorios "chirriaba", ahora "es más fácil hacer cosas juntos". "Catalunya se sentía superior y eso lo complicaba, pero ahora no tenemos de qué sentirnos superiores", ha aseverado.