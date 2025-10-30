El EACC inaugura este viernes la exposición 'Off Voices' de la artista Candice Breitz

CASTELLÓ 30 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), inaugura este viernes la exposición 'Off Voices' de la artista Candice Breitz. La artista ocupa la sala del EACC con una serie de obras que exploran cómo el culto a las celebridades, la omnipresencia de las redes sociales y los sistemas de privilegio blanco se utilizan como herramientas que compiten por captar la atención.

La artista, nacida en Johannesburgo durante el 'apartheid' y conocida por sus instalaciones de vídeo multicanal y fotografía, trabaja con los lenguajes de la cultura de masas para poner de relieve el control que ejercen sobre la percepción de la realidad y la empatía hacia los semejantes.

A través del collage, la edición, la fragmentación y la apropiación, recurriendo en gran medida al repertorio visual y auditivo de la llamada cultura popular, analiza cómo los medios de comunicación controlan y compiten con estrategias para captar la atención en un mercado de la información que ensalza la fama y se alimenta del entretenimiento.

La exposición consta de las obras 'TLDR', una videoinstalación en la que se cuenta la 'batalla ideológica' que enfrentó a diferentes sectores feministas y Amnistía Internacional; 'Ghost Series', un conjunto de fotografías intervenidas que sirven como denuncia del régimen del Aparheid; o 'Profile', cortometrajes a modo de autorretrato de la artista.

Además, se prodrá contemplar 'Digest', un conjunto de 1.001 cintas de vídeo sepultadas y selladas en fundas de plástico inspiradas en la leyenda de Scheherazade que reflexiona sobre el orden patriarcal; y 'Labour', una vídeoinstalación con imágenes de partos reales cuyos títulos hacen referencia a los líderes populistas más insensibles de principios del siglo XXI, realizado con un sentido feminista y un marcado humor ácido.

La exposición, que podrá verse hasta el 8 de febrero, es una colaboración con BPS22 Art Museum of the Province of Hainaut de Chaleroi (Bélgica).

'DRET A LA FESTA'

Tras la inauguración de la exposición de Candice Breitz, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar 'Dret a la festa', un encuentro en torno a la cultura club, la música de baile y la fiesta, que los reivindica como espacios de creación, resistencia y liberación colectiva.

El Colectivo Bruxista compartirá proyectos destacados como 'Derecho a la fiesta', 'Prende Fuego' y 'Aquí abajo', con la participación de Laia Viñas, Jandro Alvar-González y Luis Costa. A partir de las 20.00 horas, tendrá lugar una mesa redonda que abordará un diálogo sobre cómo la fiesta y la electrónica configuran comunidades, redes afectivas y espacios de libertad cultural y política.

A continuación, a partir de las 21.00 horas, la jornada culminará con una sesión musical a cargo de Dubdawa y Lova Club. Todas las actividades son con acceso libre.