Echenique cree que la palabra 'España' "no sirve para confrontar": "No permitiremos que la extrema derecha la robe"

Actualizado 09/11/2018 21:36:26 CET

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha aseverado que "ser patriota no es tener la bandera más grande" y ha advertido que no van a permitir que la "extrema derecha" les "robe la palabra 'España'". "Para nosotros la palabra 'España' no es para confrontar ni para excluir, es algo muy diferente. Es cuidar y proteger a la gente", ha resaltado.

Así se ha manifestado este viernes Echenique en el segundo acto de la ruta 'La mitad del camino. Hacia un nuevo país', que ha tenido lugar en València y donde ha estado acompañado por la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima y el secretario general de Podem, Antonio Estañ.

"Ser patriota no es tener la bandera más grande. No vamos a permitir que la extrema derecha nos robe la palabra 'España', porque cuando los corruptos y la extrema derecha se llenan la boca de la palabra 'España' lo hacen para excluir", ha criticado Echenique.

El secretario de Organización ha incidido en que para ellos 'España' "no es para confrontar ni para excluir". "Es algo muy diferente, es cuidar y proteger a la gente, es subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros o aumentar un 40 por ciento la financiación en dependencia", ha resaltado.

"Para nosotros la palabra 'España' es toda esa gente que vive en un país moderno y que no entiende por qué la jefatura del Estado se elige por fecundación en vez de elegirse votando. Para nosotros, España es su gente y la gente de este país es una gente maravillosa", ha apostillado Echenique.

El 'número tres' de Podemos ha destacado que ha sido la gente movilizada quien ha conseguido los cambios y ha advertido que "ninguna conquista social está grabada en piedra". "Los poderosos trabajan para revertir las conquistas sociales y aumentar sus privilegios. Es vital que la gente siga atenta y movilizada para no retroceder ni un milímetro", ha señalado.

"ENORMEMENTE INSUFICIENTE"

Asimismo, ha calificado de "enormemente insuficiente" y de "una tomadura de pelo" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el real decreto ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto en las hipotecas.

En este sentido, Echenique ha resaltado que desde Unidos Podemos (UP) consideran que se tiene que legislar "lo que dijo la Sala del Tribunal Supremo experta en tributación", por lo que el cargo del impuesto a la banca debería tener efecto retroactivo.

En la misma línea, ha instado a que los jueces del Supremo publiquen su patrimonio para conocer si tienen acciones en las entidades bancarias y ha propuesto un impuesto a la banca para recuperar el dinero público del rescate bancario.

En cuanto a la aprobación de los presupuestos valencianos, Echenique ha hecho hincapié en que "si no fuera por los doce diputados de Podem no se habría conseguido la gratuidad en las escuelas infantiles de cero a tres años, ni el aumento presupuestario en el parque de vivienda pública".

"DARLE LA VUELTA AL PAÍS"

Por su parte, Estañ ha puntualizado que "queda más camino por recorrer del que hemos dejado atrás" y ha apostado por "ir a por más". "Las victorias, pequeñas o grandes, nos tienen que hacer ir a por más, para darle la vuelta al país convertirlo en uno más justo donde vivir", ha indicado.

La senadora Pilar Lima ha desgranado algunas medidas del pacto presupuestario de UP con el PSOE y ha resaltado que ese acuerdo va "de la mano de la España del 8M, de los pensionistas, de las mareas, de la PAH y de los colectivos en lucha. Lo único que hacemos es cumplir con el mandato que ellos nos dan".

"Es importantísimo construir las movilizaciones populares, tener mil pies en la calle y un pie en las instituciones. Siempre estaremos al lado o detrás de las reivindicaciones, acompañado y defendiendo a la mayoría social", ha defendido Lima.