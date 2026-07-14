Ecologistas alertan de que el nivel de l'Albufera "está por debajo del mínimo de referencia" en plena ola de calor

Archivo - Imagen de archivo de l'Albufera de Valencia. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acció Ecologista-Agró advierte que el nivel de l'Albufera de Valencia ha estado varios días "por debajo del mínimo de referencia" en plena ola de calor que afecta al territorio, por lo que reclama a las administraciones una "entrada urgente de agua de calidad y una gestión transparente de las golas para evitar el estancamiento y el deterioro ambiental del lago".

Según explica la organización en un comunicado, los datos del Sistema de Información del Agua (SIA) del Júcar muestran que, entre el 1 de mayo y el 6 de julio, el lago ha estado 54 de 67 días por bajo de los 10 cm establecidos por la Orden 5/2018.

La entidad subraya que en plena ola de calor, con temperaturas que han superado ampliamente los 40 °C en varios puntos del territorio valenciano, "la situación hídrica de l'Albufera es especialmente preocupante".

En este sentido, expone que el aumento de la temperatura del aire, la del agua del lago por encima de los 30 °C y la falta de renovación con agua de calidad generan "un escenario de riesgo para uno de los espacios naturales protegidos más importantes".

L'Albufera, recuerdan, es una zona húmeda de alto valor ecológico, pero también un sistema "profundamente condicionado por la gestión hídrica, agrícola e hidráulica que se hace a su alrededor".

"En momentos de calor extremo, el volumen de agua disponible, la calidad de las aportaciones, la circulación interna y la comunicación con el mar son factores clave para evitar procesos de estancamiento, concentración de contaminantes, calentamiento de la masa de agua y bajadas del oxígeno disuelto", señalan desde Agró.

La Orden 5/2018, relativa a la regulación del nivel y la comunicación con el mar del Parque Natural de la Albufera, establece como nivel idóneo mensual del lago, durante el periodo de cultivo del arroz --del 1 de mayo al 31 de octubre--, un mínimo de 10 cm sobre el nivel base marcado en la escala de lectura instalada a las compuertas de la Gola de Pujol.

Aun así, los datos registrados por el SIA Júcar --Sistema de Información del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar-- muestran que entre el 1 de mayo y el 6 de julio de 2026 el nivel del lago ha estado por bajo de este umbral durante 54 de 67 días. Solo 13 días han llegado o superado los 10 cm, lo que significa que el 80,6% de los días analizados el nivel de l'Albufera ha estado por bajo del mínimo de referencia fijado por la norma, insisten.

"El problema no es, por lo tanto, un episodio puntual de bajo nivel. Las medias mensuales también quedan por bajo del mínimo establecido: mayo presenta una media de 8,10 cm y junio de 7,67 cm. La situación se agrava todavía más al inicio de julio, con una media de solo 3,45 cm entre el 1 y el 6 de julio, coincidiendo con la entrada de un episodio de calor extremo", enumeran.

Los ecologistas recalcan que esta bajada del nivel implica menos volumen de agua en el lago y, por lo tanto, "una mayor vulnerabilidad ante el calentamiento de la masa de agua y la concentración de nutrientes y contaminantes".

"En estas condiciones, especialmente si coinciden temperaturas elevadas, escasa renovación y acumulación de materia orgánica, aumenta el riesgo de episodios de hipoxia, es decir, de bajada del oxígeno disuelto. Además, un nivel muy bajo del lago de la Albufera puede favorecer la entrada de agua salada y agravar los procesos de descomposición en zonas con poco oxígeno", alertan.

Añaden que la combinación de salinidad, materia orgánica y anoxia puede generar compuestos "potencialmente peligrosos, como el sulfuro de hidrógeno, y acelerar el agotamiento del oxígeno disponible, con efectos muy perjudiciales para la fauna acuática, la calidad del agua y el equilibrio ecológico del lago".

En la misma línea, enfatizan que las temperaturas extremas y la escasa circulación del agua "pueden acelerar procesos de degradación ambiental y afectar tanto la biodiversidad como los usos agrarios vinculados al sistema".

Además, los datos disponibles muestran una reducción importante del volumen de circulación o desagüe efectivo al inicio de julio. Según la información analizada, también del SIA Júcar de las golas, entre el 1 y el 6 de julio el volumen total registrado baja hasta 3,30 hm3, con una media de 0,55 hm3 en el día. Esta cifra es muy inferior a la media de junio, situada alrededor de 0,98 hm/día, cuando el lago ya se encontraba por bajo del nivel de referencia.

Para Acció Ecologista-Agró, la situación es "especialmente significativa" en algunas golas. En el Perellonet, por ejemplo, el volumen registrado es nulo en cuatro de los seis primeros días de julio. En al Gola de Pujol, el volumen medio diario también cae de manera notable respecto al mes de junio.

"Estos datos no permiten deducir por sí solos el estado físico de todas las compuertas en cada momento, pero sí que indican una circulación insuficiente en un momento crítico: bajos niveles del lago, temperaturas extremas y riesgo ambiental elevado", resumen.

Acción Ecologista-Agró considera que, ante esta situación, es "urgente garantizar la entrada de agua de buena calidad al sistema de la Albufera y asegurar una gestión coordinada de las gargantas que permita la renovación del agua sin favorecer procesos de intrusión salina ni estancamiento".

"CONTEXTO CLIMÁTICO CADA VEZ MÁS EXTREMO"

"No se trata solo de abrir o cerrar compuertas, sino de gestionar el sistema de manera ecológica, transparente y adaptada a un contexto climático cada vez más extremo", precisan.

Por eso, reclamamos a las administraciones competentes --Generalitat Valenciana, Confederación Hidrográfica del Júcar y Ayuntamiento de València-- que "actúen de manera urgente y coordinada para garantizar aportaciones de agua de calidad en el lago; recuperar niveles compatibles con la Orden 5/2018; asegurar la renovación y circulación del agua a las gargantas; evitar el estancamiento y los riesgos de hipoxia; publicar de manera clara y actualizada los datos de niveles, caudales, estado de compuertas, temperatura, oxígeno disuelto y salinidad".

"Ahora mismo no hacen falta 40 medidas nuevas sobre el papel. Hay que aplicar las normas existentes, garantizar caudales de calidad y gestionar l'Albufera como lo que es: una zona húmeda protegida, frágil e imprescindible, que no puede enfrentar el verano con el lago por bajo de su nivel mínimo de referencia y con una circulación de agua insuficiente", concluyen.