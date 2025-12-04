La economía valenciana crecerá un 2,7% en 2025 y un 1,8% en 2026, por debajo de la media nacional, según Funcas

Archivo - Recurso negocios, dinero, calculadora, hacienda, recaudación, IRPF - GESTHA - Archivo

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de análisis Funcas estima que la economía de la Comunitat Valenciana crecerá un 2,7% en 2025 y un 1,8% en 2026, por debajo de la media nacional en ambos casos.

Así lo ha explicado este jueves Funcas en la presentación de las previsiones para las CCAA 2025-2026, que refleja que Islas Baleares (3,5%), Canarias (3,5%) y en menor medida Andalucía (3,3%) y Madrid (3,3%) son las comunidades autónomas que más crecerán este año.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la industria presenta "un tono relativamente débil", con un descenso del índice de producción industrial del 1,5% acumulado hasta septiembre, ha señalado Funcas.

No obstante, el moderado crecimiento del número de afiliados en el sector apuntaría a una evolución menos negativa de lo que dicho indicador sugiere, pero, en todo caso, inferior a la media nacional, teniendo además un peso más elevado en su estructura productiva.

Por su parte, los indicadores de servicios apuntan a una evolución en línea con dicha media. La construcción sería el sector que presentaría un crecimiento más destacado, "posiblemente el mayor de todas las comunidades autónomas, impulsado tanto por la vivienda como por la obra pública, según se desprende de la evolución de los visados y la licitación". Además, la Comunitat Valenciana es la que presenta un mayor ascenso en el número de afiliados en dicho sector.

EL PARO BAJA HASTA EL 11,7%

Según las previsiones de Funcas, la tasa de desempleo descenderá hasta un 11,7% de media anual, todavía relativamente lejos de su mínimo histórico del 8,3% alcanzado en 2006, a pesar de ser la comunidad donde más ha crecido el empleo desde 2019.

Esto se explica porque también es la región donde más ha crecido la población activa, y es también una de las regiones donde más peso ha tenido la mano de obra inmigrante en el empleo creado en los últimos años, un 79% desde 2022.

PRÓXIMO AÑO

Para 2026, se espera un crecimiento del PIB del 1,8%. Dentro de su industria tienen un peso superior a la media las ramas menos favorecidas en el ciclo actual, mientras que el peso de las ramas más dinámicas es inferior a la media. Lo mismo sucede en su sector servicios.

No obstante, el fuerte crecimiento en el periodo más reciente de los visados de nueva vivienda y de la licitación oficial avanzan un crecimiento muy intenso de la actividad en el sector de la construcción. La tasa de desempleo se reducirá hasta el 11,2%.