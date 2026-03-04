EDAV y Fundación SGAE buscan proyectos audiovisuales para su evento One to One

Archivo - En la imagen, la guionista Ana Piles presenta su proyecto Lady Macbeth en la edición de 2025 - TATO BAEZA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de guionistas Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) y la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, convocan la XII edición del evento para profesionales valencianos del audiovisual 'One to one'.

Con el respaldo de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), la Associació de Productors Audiovisuals Independents de la Comunitat Valenciana, (AVANT) y la Asociación Valenciana de Productoras Independientes (AVAPI), esta iniciativa tiene como finalidad promover la escritura y desarrollo de obras para cine y televisión con sello valenciano.

El evento se dirige a guionistas que actualmente desempeñan su actividad profesional en la Comunidad Valenciana, que cuenten con un proyecto de ficción para cine o televisión en fase de escritura o desarrollo, y que busquen producción para llevar adelante su propuesta. El plazo para la presentación de obras concluye el lunes 23 de marzo a las 12:00 horas.

Se seleccionarán seis proyectos para la categoría de cine y otros tantos para la de series de televisión. Las autoras y autores de estos trabajos disfrutarán durante el mes de mayo de un servicio de tutorías que les permitirá desarrollar sus propuestas con el asesoramiento de reconocidos especialistas del sector y, de esta manera, reforzar sus posibilidades de éxito.

El proceso de formación se completará con un taller de preparación al pitch. El 17 de junio se celebrará la presentación final de los proyectos y las reuniones privadas con las productoras invitadas de todo el país.