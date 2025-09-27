El edificio incendiado de Campanar inicia las obras de rehabilitación para volver a habitarlo "con ilusión y paz"

Un grupo de personas durante el acto conmemorativo y de inicio de obra de rehabilitación del edificio de Campanar incendiado el 22 de febrero de 2024. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edificio del barrio valenciano de Campanar que en febrero de 2024 fue arrasado por un incendio ha comenzado las obras de rehabilitación para que los vecinos puedan volver a habitarlo "con ilusión y paz".

Así lo ha indicado Enrique Salvador, presidente de la asociación de vecinos del edificio de Campanar (APROICAM), este sábado durante la celebración por parte de la aseguradora Mapfre de un acto conmemorativo para "honrar la memoria de lo vivido" que ha reunido a parte de los vecinos, instituciones y empresas que participan en esta reconstrucción.

Este homenaje ha tenido lugar en el solar del mismo edificio, en la calle Poeta Rafael Alberti, y ha contado con la participación del propio Salvador, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la concejala de Recursos Humanos, Participación y Acción Vecinal de València, Julia Climent; el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner; y el director general de Mapfre en Este, Ricardo Garzó.

Durante el encuentro, que ha comenzado con un minuto de silencio por las personas fallecidas en el incendio y seguido con una pieza musical en directo, se han escuchado palabras de homenaje y recuerdo a los fallecidos, así como de reconocimiento y testimonios que han destacado la "resiliencia" de los afectados y la "unión" de vecinos, autoridades, voluntarios y empresas, quienes "desde el primer momento han brindado apoyo incondicional".

En su intervención, Salvador ha recordado a las diez personas fallecidas en el incendio --que se produjo el 22 de febrero de 2024-- y ha resaltado que el acto de hoy "marca el inicio de la rehabilitación, un paso decisivo para recuperar no solo los ladrillos y paredes, sino nuestros hogares".

"Que la memoria de quienes perdimos ilumine siempre nuestro camino, que la solidaridad que hemos recibido nos recuerde el valor de la unión y que la esperanza que hoy sembramos florezca en cada rincón de nuestros hogares. Porque de las cenizas renace la vida y de la tragedia, la certeza de que volveremos a habitar este lugar con ilusión y con paz. Vecinos, vecinas, vamos a conseguirlo", ha asegurado.

"Celebramos es que la esperanza vence al miedo, que la reconstrucción es posible y que en el futuro volveremos a abrir la puerta de nuestras casas, a compartir y a sentir que nuestra casa vuelve a ser un hogar", ha enfatizado Salvador.

Asimismo, ha agradecido la "unión" de la comunidad de vecinos, la solidaridad de la sociedad, el trabajo de las instituciones y profesionales y el "compromiso y cercanía" de Mapfre, "cumpliendo con su responsabilidad y estando permanentemente acompañándonos, ayudando a coordinar y a mediar con el resto de aseguradoras". "Gracias a este trabajo, coordinación y a esa voluntad de tender la mano, lo que hace meses parecía un sueño, hoy empieza a hacerse realidad", ha celebrado.

También ha destacado el sistema de ayudas de alquiler de la Generalitat, que ha sido prorrogado y "en breve estarán implementadas". No obstante, ha agregado que "para que las políticas públicas surtan efecto deben de llegar a tiempo", por lo que ha rogado que se "acelere el proceso de pago de muchas ayudas".

"RENACER" DEL EDIFICIO

Por su parte, Garzó ha resaltado el "paso fundamental" que supone el inicio de unas obras, al ser "mucho más que un trámite urbanístico". "Es un encuentro cargado de emoción y de significado, que simboliza el renacer de un edificio que fue testigo de un incendio devastador que hoy se convierte en un emblema de esperanza solidaridad y futuro prometedor para todas las familias que aquí tenían su hogar y en breve podrán recuperar", ha enfatizado.

"Con la primera piedra de esta nueva etapa celebramos el esfuerzo compartido y reafirmamos un compromiso: Este edificio será un símbolo del renacer de Campanar, de la fuerza de sus vecinos, de la solidaridad de toda la sociedad valenciana y del papel esencial del seguro en la protección de las personas", ha aseverado.

Por otro lado, ha señalado que "este siniestro no solo ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, sino también al sistema asegurador, cuya actuación ha sido determinante en la coordinación, cobertura y resolución de un evento de estas características".

"Además de cumplir con nuestra función como aseguradora de la comunidad y de muchas de las viviendas, cumplimos con un fin social, que es proteger el patrimonio y el futuro de las personas. Hoy no solo miramos atrás, también comenzamos a construir el futuro", ha destacado el director general territorial de Mapfre en Este.

"DESEANDO QUE VOLVÁIS"

Por su parte, la delegada del Gobierno ha resaltado que el edificio de la calle Rafael Alberti para los vecinos y las vecinas de Campanar "representa la fortaleza, representa la abnegación pero sobre todo representa la convicción de que, cuando se quiere, se puede conseguir".

"Hoy es un día de alegría, en el que todos los vecinos y las vecinas de Campanar tenemos el corazón aquí presente y estoy segura que, a finales del 2026 o como máximo enero del 2027, creo que todo el barrio podrá celebrar con todos vosotros y vosotras que este edificio estará abierto, que vuestras casas estarán de nuevo preparadas para recibiros", ha enfatizado, al tiempo que ha asegurado que el barrio "está deseando que volváis, que estéis y que podamos disfrutar juntos".

Bernabé ha expresado que el incendio "rompió el corazón" a todos los vecinos de València y España y ha considerado que ese día "marcó un antes y un después en la ciudad en el sentimiento de comunidad y de responsabilidad", y supuso una "ola de solidaridad" entre la sociedad, tras momentos que muestran "lo vulnerables que somos ante cualquier catástrofe o cualquier accidente o adversidad".

También ha ensalzado del "valor del servicio público" y ha reconocido la "labor y esfuerzo" de los bomberos, Policía Local, Nacional y Unidad Militar de Emergencias, a pesar de que "no consiguieron su mayor objetivo, que era salvar la vida de todas las personas, y eso siempre les va a acompañar en un sentimiento de tristeza".

"EN TIEMPO RÉCORD"

Por su parte, la edil de Recursos Humanos, Participación y Acción Vecinal se ha mostrado "encantada" de ser partícipes de un momento "tan significativo y esperado" y ha trasladado el "apoyo, afecto y cariño" de la alcaldesa de València, María José Catalá, que no ha podido asistir al acto.

Climent ha subrayado que el consistorio "siempre ha estado al lado de los vecinos afectados por el incendio, apoyándoles en los momentos más complicados y difíciles, y también acompañándolos en los momentos más esperanzadores, como el que hoy compartimos".

La edil ha resaltado que celebran "la fortaleza de una comunidad que ha trabajado sin descanso, en colaboración y contacto permanente con los servicios municipales, para conseguir la rehabilitación del edificio y hacer realidad la recuperación de sus hogares".

"También celebramos un objetivo común, que es compartido por todos, que era el poder rehabilitar el edificio lo más pronto posible y en tiempo récord y así ha sido. Y celebrados algo todavía más especial, el poder hacer que un sueño se convierta en realidad. Ese sueño era que pronto, muy pronto, podáis recuperar vuestros hogares", ha enfatizado Climent, quien ha alabado el "gran ejemplo" que supone la comunidad de vecinos del edificio, quien ha "permanecido fuerte", pese a las dificultades.

Tras las intervenciones, los asistentes se han trasladado a otra zona, en la que, con un acompañamiento musical, han colocado la primera losa de reconstrucción de la fachada, un gesto que "marca el inicio formal de las obras y proyecta hacia el futuro un espacio renovado y fortalecido".