La edil de Familia de Vox en Burriana deja sus delegaciones y se pasa al grupo de no adscritos

CASTELLÓ 27 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La hasta ahora concejala de Familia en el Ayuntamiento de Burriana, Beatriz Conejero, ha trasladado hoy al mediodía al alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, su decisión de abandonar sus delegaciones en el ejecutivo municipal. Del mismo modo, ha comunicado su salida del grupo municipal de Vox para pasarse al grupo de no adscritos por "no compartir decisiones adoptadas por la formación que proceden de órganos externos a la ciudad de Burriana", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta situación se produce después de que los concejales de Vox Juan Canós y Antonio Ferrándiz decidieron esta mañana entregar sus actas de ediles en el consistorio, después de haber sido cesados junto a Jesús Albiol por el alcalde, Jorge Monferrer (PP), al votar en contra de una bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales en el transcurso de un Pleno.

"No se puede entender de ninguna forma que una decisión como la de bajar los impuestos y cumplir el pacto de Gobierno, que se votó a favor el año pasado y en otros municipios de la provincia, tuviéramos que votarla en contra en Burriana", ha explicado Conejero.

Ante esta situación, y otras anteriores de "imposición del voto sin dar explicaciones al resto de concejales" -ha añadido- "voté pensando en el beneficio de los burrianenses y la ciudad para bajar los impuestos". "He decidido abandonar las delegaciones y pasar al grupo de no adscritos porque Vox y el Partido Popular han roto el acuerdo por el que se me asignaron dichas delegaciones", ha explicado Conejero.

"Algunas personas deberán explicar qué ha sucedido en Burriana para que dos concejales abandonen su acta y yo mis delegaciones cuando estábamos trabajando por transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha dicho.

Por último, Conejero ha manifestado que seguirá trabajando desde fuera del gobierno como independiente por los vecinos de Burriana, tal y como se comprometió hace dos años y medio con la ciudadanía, al mismo tiempo que ha querido agradecer "a todos los concejales, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición, su cercanía y apoyo en estos momentos tan difíciles".