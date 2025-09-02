La edil del PSPV de Els Poblets arrepentida de firmar la moción contra el alcalde de Compromís se suma al gobierno local - COMPROMÍS ELS POBLETS

José Luis Mas sostiene que ha sido él quien ha ofrecido a la socialista Eva Candel formar parte del gobierno local

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Els Poblets (Alicante) Eva Candel, que dijo haber cometido un "error" al firmar la moción de censura contra el alcalde del municipio José Luis Mas (Compromís) acordada entre PSPV, PP y Proyecto Residentes Els Poblets (PRE), va a formar parte del equipo de gobierno.

De esta forma, el ejecutivo local estará integrado, además de por Candel, por los cuatro ediles valencianistas y otro del partido independiente Vivim, que suman la mayoría absoluta necesaria en esta corporación local.

En declaraciones a Europa Press, Mas (Compromís) ha subrayado que Candel (PSPV) no le ha pedido nada a cambio y que ha sido él quien le ha ofrecido incorporarse al gobierno local, propuesta que ella "ha aceptado".

Asimismo, ha calificado de "moción de la vergüenza" el intento de desbancarle de la alcaldía con el único edil del PRE, Francisco Pérez, hasta ahora integrante del ejecutivo, como candidato para ostentar la vara de mando.

Mas ha indicado que "en un principio" el pleno de la moción de censura contra él, que salvo sorpresas de última hora no prosperará tras el cambio de postura de Candel, se va a tener que celebrar el 10 de septiembre a las 12.00 horas "porque está presentada".

Candel ya ha emitido un comunicado en el que ha pedido "disculpas de todo corazón por el error y por el trastorno que eso ha podido causar" y donde ha sostenido que "no sabía" que la portavoz del PSPV en el consistorio, Carolina Vives, "no había consultado" al partido esa decisión.