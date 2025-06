Un edil socialista de El Campello (Alicante) se pasa al grupo de no adscritos y acusa al PSPV de "tacticismo"

La ejecutiva provincial le pide que devuelva el acta de concejal y que actúe "con responsabilidad y coherencia democrática"

ALICANTE, 19 (EUROPA PRESS)

Vicent Vaello, hasta ahora concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de El Campello (Alicante), ha anunciado que pasa del grupo socialista al de ediles no adscritos en el consistorio, ante el "tacticismo" que, según ha lamentado, está llevando a cabo esta formación a nivel municipal. Ante este escenario, tanto la ejecutiva provincial del partido como la local le han pedido que devuelva su acta como miembro de la corporación municipal.

En una rueda de prensa, celebrada este jueves, ha asegurado que su tarea en el consistorio, gobernado por el PP, con Juanjo Berenguer como alcalde, consiste en "trabajar" por el municipio, algo que "implica votar lo que es bueno" para la localidad, "venga de donde venga".

"Un partido como el nuestro, con más de 140 años de historia, no puede permitirse votar en contra solo porque una medida la propone otro equipo de gobierno. Esto no es oposición. Esto es tacticismo", ha sentenciado.

El también exportavoz del grupo municipal socialista ha aseverado que esta decisión es "una de las más difíciles de su vida política" y que responde a una serie de episodios que considera "inaceptables", como "falta de respeto institucional y personal" hacia él.

También a la "ausencia de respuesta a numerosas comunicaciones y alegaciones internas" y al "deterioro progresivo del funcionamiento democrático y participativo dentro del partido a nivel local y provincial", según ha informado Vaello en un comunicado.

"Hace dos años anuncié que sería mi última campaña, apostando por una renovación joven y serena. Lamentablemente, me equivoqué. He comprobado cómo algunos no han sido capaces de esperar, aprender ni actuar con el respeto debido a la organización y a la ciudadanía", ha agregado.

Asimismo, se ha referido a "cómo en 2019, tras la dimisión de toda la lista electoral del PSPV en El Campello a escasos días del cierre de plazo", fue él quien, "por encargo de la dirección federal y provincial, confeccionó una nueva candidatura en apenas tres horas, permitiendo que el partido pudiera concurrir a las elecciones".

Y ha añadido que, "desde entonces, encabezó el proyecto socialista, contribuyendo a romper la dinámica de caída electoral y manteniendo la representación municipal", así como que, durante la pandemia, renunció a su sueldo como portavoz "para incorporarse como sanitario al Hospital de la Marina Baixa, asumiendo una rebaja salarial significativa por compromiso con el bien común".

VAELLO: "MARGINACIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA"

Además, ha denunciado "la falta de transparencia en la creación de una gestora local, la ausencia de respuesta a más de media docena de escritos y recursos enviados a los distintos órganos del partido, algunos de ellos desde hace casi dos años", y la "constante marginación" hacia él y a su "compañera" Lupe Vidal dentro del grupo municipal.

"Se nos ha intentado imponer el voto, se nos amenaza con repercusiones si no seguimos instrucciones, se nos excluye de reuniones, entrevistas, publicaciones. No se puede actuar de espaldas a quienes dan la cara cada día por los vecinos y vecinas de este pueblo", ha afirmado.

"Después de casi 30 años de entrega al partido y a mi pueblo, hoy sigo de pie, con la conciencia tranquila y el firme propósito de seguir luchando por El Campello", ha concluido.

EJECUTIVA PROVINCIAL: "RUPTURA DIRECTA"

Por su parte, el PSPV-PSOE de la provincia ha emitido un comunicado en el que asegura que ha pedido a Vaello que entregue su acta de concejal tras anunciar su paso al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de El Campello.

La ejecutiva provincial socialista, que encabeza Rubén Alfaro como secretario general, considera que esta decisión "supone una ruptura directa con el compromiso político y ético adquirido con el electorado bajo las siglas del Partido Socialista".

"El acta que ostenta el edil pertenece al proyecto político con el que se presentó a las elecciones municipales y fue respaldado por la ciudadanía", ha agregado.

En este sentido, el secretario de Organización del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Alejandro Luengo, ha afirmado que "el acta no es propiedad individual de ningún cargo electo, sino del proyecto colectivo al que representa".

Luengo ha pedido a Vaello que la devuelva "por coherencia y por respeto a los principios democráticos", ya que es "lo adecuado y ético" cuando "se deja de representar al grupo político con el que se concurrió a las elecciones".

"SUSPENDIDO CAUTELARMENTE DE MILITANCIA"

Desde la formación han indicado que Vaello "ya se encontraba suspendido de militancia mediante resolución de la comisión ejecutiva Federal del PSOE, encontrándose desde entonces en un proceso formal de expulsión del partido", y que "esta suspensión fue consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario incoado contra él, conforme a los estatutos y al reglamento federal de desarrollo de los estatutos" socialistas.

Asimismo, han apuntado que "el expediente disciplinario se inició a raíz de actuaciones que se consideraron incompatibles con los principios, el código ético y la línea política del Partido Socialista".

"Esta situación ya alejaba al edil del proyecto común mucho antes de su anuncio de pasar al grupo de no adscritos, lo que refuerza aún más la exigencia de que devuelva el acta, por respeto a las bases del partido y a los votantes que depositaron su confianza en el PSOE", han enfatizado.

Ante este escenario, el PSPV-PSOE ha asegurado que quiere "dejar claro" que "no comparte ni respalda las decisiones ni posicionamientos que Vicent Vaello pueda adoptar a partir de este momento como concejal no adscrito" y ha recordado que los votos que permitieron a Vaello ocupar un escaño en la corporación municipal de El Campello fueron dirigidos "al PSOE, a su programa y a su equipo".

"Por todo ello, el partido exige a Vicent Vaello que actúe con responsabilidad y coherencia democrática y devuelva su acta, permitiendo que otra persona del equipo socialista, legítimamente comprometida con el proyecto común, pueda asumir la representación institucional que la ciudadanía confió al PSPV-PSOE", ha zanjado.

"MESES ACTUANDO AL MARGEN"

Del mismo modo, el PSPV de El Campello, a través de Facebook, ha revelado un comunicado en el que reclama a Vaello que devuelva su acta de concejal: "Es una cuestión de coherencia política, de ética democrática y, sobre todo, de respeto a los vecinos y vecinas que votaron por unas siglas, unas ideas y un proyecto colectivo: el del Partido Socialista Obrero Español".

"Su alejamiento del grupo municipal es, por tanto, la consecuencia lógica de meses actuando al margen de la organización y de su funcionamiento interno. Lejos de suponer una pérdida para el grupo socialista, lo cierto es que su aportación durante la anterior legislatura ha sido muy escasa: solo nueve mociones en cuatro años", han agregado.

Añaden que desde que ha habido un relevo en su portavocía, el grupo socialista "ha intensificado su actividad, presentando tres mociones propias, adhiriéndose a otra y participando en dos declaraciones institucionales", y que, "en menos de seis meses, la labor del grupo ha sido más sólida, propositiva y coherente con los valores del PSOE que en toda la etapa anterior".

"Resulta inaceptable tratar de perpetuarse en la vida política utilizando estructuras del partido al que ya no representa, así que le solicitamos que sea coherente con sus palabras de no aferrarse al acta y actúe en consecuencia. Por todo ello, exigimos que Vicente Vaello devuelva su acta de concejal del Ayuntamiento de El Campello", ha sentenciado el PSPV-PSOE del municipio.