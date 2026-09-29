Editoriales valencianas apuestan por la internacionalización con su presencia en Liber y Frankfurt

Las editoriales de la Comunitat Valenciana apuestan por "fortalecer" su presencia internacional en dos citas "imprescindibles" del calendario del mundo del libro: Liber y Frankfurt. - AEPV

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las editoriales de la Comunitat Valenciana apuestan por "fortalecer" su presencia internacional en dos citas "imprescindibles" del calendario del mundo del libro: Liber y Frankfurt.

Acompañadas de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) y la Generalitat Valenciana, las editoriales valencianas estarán presentes en estos dos encuentros profesionales diferentes pero muy relevantes. El estand de la Generalitat acogerá más de veinte firmas que tendrán su propio espacio expositivo y la posibilidad de participar en los salones de derechos internacionales y reunirse con profesionales del sector otros países.

Liber International Book Fair 26, que este año se celebra en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, será la primera cita. Al acto inaugural asistirá representación valenciana, con la presencia del director general de Cultura, Ignacio Prieto, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso y el subdirector de Cultura, Antoni Penya.

Las editoriales valencianas tendrán un espacio expositivo en el estand de la Generalitat, de 40 m2. Participarán Edicions Bromera, Andana Editorial, Editorial Gusanillo, Editorial Pre-Textos, Grupo Ediciones Kiwi, Litera Libros, Postdata Ediciones, Publicacions de la Universitat de València, Rubio, Publicacions de la Universitat d'Alacant, Savanna Books y la editorial Tu cuento y tú. Además, las editoriales valencianas Barlin Libros y Grupo Editorial Sargantana estarán presentes en Liber a través de otros estands.

Liber International Book Fair 26 es uno de los encuentros internacionales del mundo del libro más importantes del territorio peninsular, además de estar planteada como un auténtico puente profesional entre Europa y América Latina. En los expositores participan 250 editoriales de 16 países, visitados por 9.000 profesionales del sector con representación de 68 países del mundo. En esta edición hay programadas 75 actividades en tres días, con casi 200 ponentes y más de 500 profesionales acreditados a través del programa de compradores, prescriptores, editores y agentes editoriales.

Frankfurter Buchmesse, la Feria del Libro de Frankfurt, será la segunda parada en el camino de internacionalización del sector editorial valenciano este curso. Este año 2026 se celebra del 7 al 11 de octubre de 2026 en el recinto Messe Frankfurt en Alemania. Y en el estand de 36 m* de la Generalitat participarán Andana Editorial, Fandogamia Editorial, Grupo Editorial Sargantana, Litera Libros, Sekai Editorial, Media Vaca, Publicacions de la Universitat de València y Editorial Pre-Textos, con editoriales valencianas en otros estands como Edicions Bromera, Publicacions de la Universitat Jaume I y Publicacions de la Universitat Politècnica de València.

CERTAMEN MÁS GRANDE DEL MUNDO

La Feria del Libro de Frankfurt es el certamen comercial del libro más grande del mundo en cuanto a compraventa de derechos de autor y licencias internacionales. Las editoriales valencianas se reunirán con agentes importantes del sector en un mercado de propiedad intelectual con un volumen de contratos transmedia muy elevado: algunos gremios de editores estiman que el 80% de los derechos vendidos en países occidentales pasan o se cierran en Frankfurt. Este año se prevé la participación de cerca de 4.350 empresas editoriales y expositores provenientes de más de 100 países.

Se espera superar los 238.000 visitantes totales, contando público general y profesionales acreditados, que son aproximadamente unos 115.000 profesionales del sector.

Con la participación valenciana en estas dos grandes ferias, el sector editorial valenciano dobla su apuesta por la internacionalización.

La asociación de editores y la Generalitat colaboran así a proyectar una imagen unitaria de la edición valenciana en dos citas que se suman a la participación de editoriales valencianas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y otros encuentros profesionales de referencia como Angulema o Bolonia, todos ellos mercados estratégicos para la comercialización internacional del libro.