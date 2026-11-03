Eduard Fernández abre la Mostra de València con 'El mal padre', una revisión "honesta" sobre la paternidad

Roberto Bueso, Eduard Fernández, Meritxell Calvo y Berta Bolufer en la rueda de prensa de 'El mal padre' en la Mostra de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

'El mal padre', película protagonizada por Eduard Fernández y dirigida por el valenciano Roberto Bueso, inaugura este martes la 41 Mostra de València-Cinema del Mediterrani con una análisis "honesto" sobre la paternidad. "Es una revisión de la figura masculina en todos los sentidos, sobre el machismo y la paternidad. Hay un cambio en la forma de afrontarla, nuestros padres se dedicaban a proporcionar el alimento y el dinero, mi padre era un tío muy majo, pero nunca le vi a poner un plato en la mesa".

Así lo ha confesado el actor, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía, en un encuentro con los medios, en el que también han participado el realizador de la cinta, las actrices Meritxell Calvo y Berta Bolufer; así como los productores Fernando Bovaira y Jaime Ortiz de Artiñano.

La película, seleccionada también por el Festival de San Sebastián, retrata la historia de Santiago Balmes, un célebre escritor y académico que reúne a sus tres hijos antes de Navidad en la casa de la playa donde crecieron. Para ellos, distanciados de su padre desde que abandonó la familia por otra mujer, el reencuentro se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas, sobre todo para Alberto, el menor, a punto de ser padre por primera vez.

Cómo explica Bueso, la obra es "una exploración sobre una familia rota que busca recomponerse del rencor". Además, ha señalado que ha sido un proceso "muy terapéutico" y "muy bonito": "Nadie se siente preparado por muchas ganas tengas, nos dábamos cuenta de que en la generación anterior había unos roles, de los que creo que la nuestra se está empezando a desligar".

"Intentamos poner a dialogar a ambas generaciones, creo se han dicho muchas cosas sobre la figura del padre y nace de ahí, de un lugar muy honesto, de querer con la escritura enfrentarte a este temor sobre conocer de dónde viene en ese aspecto y sobre repetir los mismos errores", ha admitido el director.

Por su parte, Fernández ha ironizado: "Yo creo que Dios ha hecho algunas cosas mal además de los codos y los sobacos, que son memorables. A mí me da la sensación de que a los 30 años, que es cuando uno suele ser padre, los hombres no estamos hechos para educar a un hijo. Estás aún muy pendiente de tus necesidades con la sociedad y contigo mismo y con el exterior como para dedicarte a un hijo".

En referencia a su personaje, Fernández ha compartido la reflexión de su personaje, Santiago, sobre la paternidad a los 50, que le da la "oportunidad" de tener las necesidades propias "más cubiertas".

El intérprete ha asegurado que aceptó el papel porque el guion le pareció "muy sólido" y ha ido "trabajando muy de la mano del director". Para meterse en el personaje de Santiago, Fernández, junto a la directora de vestuario, decidieron inspirarse en el bigote, el pelo y el aspecto del intelectual Antonio Escohotado.

LA CASA

En este filme, la casa actúa como un "personaje fundamental": "Cuando empezamos a escribir, la casa tenía nombre propio --Gaviota-- y queríamos que tuviera la misma fuerza", ha indicado Bueso. Por ello, la búsqueda de localizaciones, que se emplazan el largo de la Comunitat Valenciana, supuso una "ardua" tarea.

Para el director, la casa evoca al pasado que "vio la imagen de fortaleza de esa familia y que verá la reconciliación" . A esto, Calvo ha añadido que la importancia de la casa gira en torno a la figura de una madre que ya no está. "Es el último sitio donde fueron una familia feliz y, de repente, vuelven y se encuentran que mamá no está, ni sus cosas y que solo hay fotos de su padre con su última hija. En la casa de la madre ya no existimos", ha valorado.

HERIDOS

Fernández ha reflexionado sobre el hecho de que su personaje "ha dejado heridos en el camino". "Este hombre está por encima de los afectos, sus ganas de triunfar en la vida, las ganas de que la gente le elogie están por encima de sus hijos. No dudo de que los quiera, pero no sé si él sabe bien qué es eso de querer", ha señalado el protagonista.

Por su parte, Calvo, que interpreta a la hija más parecida a Santiago, ha declarado que en su caso, "hay una especie de justicia divina" con su situación. Bolufer, quien encarna a la hija más pequeña y surgida de su segundo matrimonio, ha explicado que su personaje tiene una concepción mucho más diferente de familia, en comparación al resto de sus hermanos, ya que "cualquier gesto que hace es para ganar un hermano". Así, ha apuntado a que la familia de 'El mal padre", "hace lo que pueden con lo que tienen".

La producción del largometraje está a cargo de MOD Producciones, MOD Pictures, Atresmedia Cine y Misent Producciones, con el productor valenciano Fernando Bovaira --responsable de títulos como 'Mar adentro' y 'Mientras dure la guerra'-- al frente.

La cinta, que llegará a los cines el 20 de noviembre, cuenta con la participación de Netflix, Atresmedia y À Punt, el respaldo del Instituto de la Cinematografía y de los Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, la colaboración del Institut Valencià de Cultura y la participación de CREA SGR. De la distribución se encarga Caramelo Films.