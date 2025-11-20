Educación activa un crédito extraordinario para acelerar la renovación de la fontanería del IES Campanar

Archivo - El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat valenciana, José Antonio Rovira, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha trasladado al IES Campanar de València la habilitación de un crédito extraordinario para que pueda acometer la renovación de la red de fontanería.

Madres y padres del alumnado del IES Campanar reclaman a la administración educativa que emprenda las necesarias obras de mejora en el centro donde se ha llegado a cortar el suministro de agua debido a la localización de la bacteria de la legionela en dos puntos, según han denunciado.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha explicado que se están elaborando informes por parte de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, de la Inspección Educativa y otro de tramitación de Centros Docentes para que el gasto extraordinario se apruebe "lo antes posible" y se sustituya la red interna y externa de fontanería "con la mayor rapidez".

Rovira ha explicado en un comunicado que el IES Campanar ha hecho el tratamiento de aguas indicado por Salud Pública tras detectarse legionela en las tuberías. No obstante, el departamento ha recalcado que desde la Conselleria de Sanidad les han reiterado que actualmente "no hay constancia de ningún positivo entre el alumnado ni personal del centro".

CRÍTICAS A BERNABÉ

El conseller ha afeado la visita que este miércoles realizó al centro la secretaria general de los socialistas en la ciudad de València, Pilar Bernabé, donde exigió tanto al Consell como al Ayuntamiento que "intervengan de manera urgente en el IES para atajar las graves deficiencias que arrastra el centro como consecuencia de que no se haya invertido ni un solo euro en los dos últimos años".

Según ha denunciado Rovira, Bernabé se "identificó como madre" para la visita "con el único fin de hacer declaraciones políticas irresponsables y que faltan a la verdad". "Además, fue acompañada por una concejala del Ayuntamiento de València y un diputado de Les Corts, ambos socialistas, lo que demuestra la intencionalidad de su visita", ha señalado.

Así, ha trasladado a la dirigente socialista que desde Sanidad "ya se ha reiterado que la Dirección General de Salud Pública está haciendo seguimiento del estado de una alumna y que no hay ningún caso confirmado de legionela, como así trasladó este miércoles la Dirección General de Salud Pública a la dirección del centro.".

A su juicio, Bernabé "hizo unas declaraciones que no se correspondían con la realidad, con el único objetivo de crear alarma social y atacar al Consell, olvidándose de que su partido gobernó durante ocho años y ya había deficiencias en el centro. Es una completa frivolidad", ha reprochado.

Asimismo, Rovira ha señalado que, "tal y como han reconocido desde la dirección del centro", el IES Campanar ha mantenido contacto "diario" con la inspectora de Salud Pública y ha seguido "todas sus indicaciones". También se han mantenido reuniones continuas con los responsables de la Dirección General de Infraestructuras Educativas desde hace meses "debido al estado del edificio, construido hace décadas". "En estas reuniones, ya se trasladó que estaba prevista la construcción de un nuevo instituto", ha añadido.

Al hilo, Rovira ha indicado que, desde la Secretaría Autonómica de Educación y dirección territorial, se ha elaborado un informe, "en el que se señala que el centro ha seguido en todo momento las indicaciones de Sanidad", informando a las familias y aplicando de "forma inmediata" las medidas recomendadas.

Entre ellas se estableció el corte preventivo de las fuentes de agua, la instalación urgente de una tubería nueva para garantizar la hidratación del alumnado y la distribución de agua embotellada desde el primer día, "lo que desmiente que el alumnado haya sufrido falta de suministro", ha asegurado.

Con todo, el conseller ha destacado la "coordinación con la Unidad Técnica de la dirección territorial para iniciar con la mayor brevedad posible el cambio de tuberías".