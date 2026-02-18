Educación activa el protocolo de acompañamiento emocional en el centro de la menor asesinada en Xilxes

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el suceso, a 17 de febrero de 2026, en Xilxes, Castellón - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha activado el protocolo de intervención en crisis tras el fallecimiento violento de una menor de 12 años en Xilxes (Castellón) --cuyo cuerpo fue hallado este martes en su domicilio junto con el de su madre--, con el objetivo "de acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios".

Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Conselleria ha puesto en marcha, "de manera urgente", la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia, a través de la Dirección Territorial de Castellón y el Servicio de Inspección, según ha informado el departamento dirigido por Carmen Ortí en un comunicado.

Dos orientadores de la UEO se han trasladado este miércoles al centro desde primera hora de la mañana para asesorar sobre las acciones a llevar "para acompañar de la mejor forma posible a la comunidad educativa de la menor".

En este primer día los trabajos se centrarán especialmente en generar "espacios de escucha" en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada 'Acogimiento emocional', del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

La UEO de Convivencia asesorará al equipo de intervención del centro en cada una de las fases del proceso M.A.R. y realizará un acompañamiento y seguimiento continuado. Asimismo, se habilitará un espacio de despedida en el centro a disposición del alumnado y el resto de la comunidad educativa.

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos. Durante aproximadamente dos semanas, y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios de ventilación emocional conducidos por personal del propio centro. Finalmente, y siempre con el consentimiento de la familia afectada, el centro educativo realizará un acto de despedida.