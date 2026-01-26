Educación activa el protocolo de acompañamiento emocional en el centro del menor asesinado en Sueca

Imagen de la zona de Sueca (Valencia) en la que se ha producido la muerte del menor de 13 años. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis tras el fallecimiento violento de un menor de 13 años en Sueca (valencia), con el objetivo de "acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios", según ha informado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

Un hombre se entregó el pasado sábado en la Guardia Civil de Sueca donde confesó haber acabado con la vida del menor, de 13 años, amigo de su hijo. Los hechos sucedieron en su domicilio y cuando los dos adolescentes estaban jugando a videojuegos.

"Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los desgraciados hechos acontecidos en Sueca, la Conselleria puso en marcha de manera urgente, a través de la Dirección Territorial de Valencia y el Servicio de Inspección, la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia", ha explicado.

McEvoy ha señalado en un comunicado que, desde primera hora de la mañana, antes de la apertura del centro, "un grupo de orientadoras de la UEO se ha trasladado hasta allí para, en la medida de lo posible, acompañar a la comunidad educativa en estos duros momentos y asesorar al centro sobre cómo dar respuesta ante una situación de especial dolor".

Los integrantes de la Unidad Especializada de Orientación están apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de "ventilación emocional, con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera", ha detallado.

El equipo ha sido constituido en el propio centro, donde se han distribuido las funciones necesarias para garantizar una "actuación coordinada". Desde el centro educativo se llevará a cabo un acompañamiento emocional de la comunidad educativa y, de manera especial, del alumnado.

ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

En este primer día los trabajos se centran especialmente en generar espacios "de escucha" en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada 'Acogimiento emocional', del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

La UEO de Convivencia asesorará al equipo de intervención del centro en cada una de las fases del proceso M.A.R. y realizará un acompañamiento y seguimiento continuado. Asimismo, se habilitará un espacio de despedida en el centro donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o velas.

Durante aproximadamente dos semanas, y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios de ventilación emocional conducidos por personal del propio centro. Finalmente, y siempre con el consentimiento de la familia afectada, el centro educativo realizará un acto de despedida.