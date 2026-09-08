Educación carga contra el Botànic tras el informe PISA y destaca los programas de refuerzo en Lectura y Matemáticas

Archivo - La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha censurado la labor del Botànic tras conocerse los resultados del informe PISA 2025, correspondientes a las pruebas realizadas entre abril y mayo de 2025 a 2.137 estudiantes de 15 años de 54 centros educativos de la Comunitat Valenciana, a la vez que ha destacado los programas de refuerzo en Lectura y Matemáticas ya puestos en marcha por el departamento que dirige Carmen Ortí.

La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media nacional en los indicadores del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Ciencias y Matemáticas. Los resultados muestran un descenso del rendimiento medio respecto a la edición de 2022 en las tres competencias evaluadas: la puntuación se sitúa en 423,52 puntos en Lectura (-58,24), 434,66 en Matemáticas (-38,10) y 450,23 en Ciencias (-32,69). El estudio, elaborado por la OCDE, evalúa el desempeño del alumnado en competencia lectora, matemática y científica.

El alumnado evaluado en el informe PISA de 2025 son estudiantes de 15 años que han cursado la práctica totalidad de su etapa en la Educación Primaria y Secundaria entre 2015 y 2023, es decir, bajo el marco normativo, curricular y de gestión educativa vigente durante esos años. Fue a partir del cambio de Consell, en 2023, cuando la Conselleria de Educación empieza a implementar las primeras medidas de refuerzo que se han ampliado en los dos últimos cursos, subraya la Conselleria de Educación en un comunicado.

Los datos del informe, además, registran un descenso generalizado en todo el Estado. Según apuntan desde el departamento de Carmen Ortí, esto no puede desvincularse del marco normativo estatal vigente durante el periodo evaluado, y en particular de determinados elementos introducidos por la Ley Orgánica 3/2020, conocida como la LOMLOE. Pero en el caso de la Comunitat Valenciana, además, fue el Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell del Botànic, el que determinó la aplicación del nuevo currículo de ESO incluyendo la organización de materias como Lengua, Matemáticas o Ciencias en ámbitos interdisciplinares. Este Consell ya ha modificado ese modelo mediante el Decreto 66/2024, de 21 de junio.

Para el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez Arrúe, "esta evaluación retrata el modelo educativo del Botànic, desarrollado bajo la LOMLOE, y es precisamente lo que desde el cambio de Consell hemos comenzado a corregir. El currículo por ámbitos que diluyó materias como Lengua o Matemáticas en la ESO, ha dicho, "no vino impuesto desde Madrid: lo decidió el Botànic con el Decreto 107/2022, y nosotros ya lo hemos modificado. Los dos últimos cursos han sido el arranque de esa corrección".

Por otra parte, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha señalado los efectos del marco normativo anterior en los resultados del informe: "En 2015, 27 de cada 100 alumnos valencianos llegaban a los niveles altos de lectura. Hoy son 9. La excelencia no se ha estancado: se ha desmontado. Esto es lo que ocurre cuando un sistema deja de exigir".

Además, la LOMLOE eliminó de la Educación Infantil la obligación de iniciar al alumnado en la lectoescritura y en las habilidades numéricas en el último curso, flexibilizó los criterios para la promoción de curso sin límite de asignaturas suspendidas o repartió las materias más castigadas por el informe en ámbitos y proyectos.

La directora general ha reafirmado la apuesta del Consell por la cultura del esfuerzo y ha apuntado que "la cultura del esfuerzo no es nostalgia", sino que "es el único ascensor social que ha funcionado siempre". "Un sistema que regala el aprobado no protege al alumno: lo condena", ha remachado.

UN PLAN DE REFUERZO YA EN MARCHA

La Conselleria ha puesto en marcha programas de refuerzo de la competencia lectora y matemática, dotados en el curso 2025-2026 con 598 docentes adicionales y recursos económicos para más de 500 centros educativos, y que continuarán en el curso 2026-2027 en 492 centros con 350 docentes más.

A ello se suman el programa REMA, Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica, con una dotación anual de más de 1.000 puestos docentes adicionales, que se mantendrá en el curso 2026-2027; el programa PROA+ 24-28 (FSE+), desarrollado en 284 centros educativos, con formación específica, dotación económica extraordinaria y 264 docentes adicionales hasta el curso 2027-2028; y la aprobación del Decreto 96/2026, de 19 de junio, de modificación del currículo de Educación Primaria, que amplía el tiempo lectivo dedicado a Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Valenciano, e incorpora un tiempo específico para el fomento de la lectura.

Junto a estos programas de cooperación territorial, la Conselleria cuenta con programas propios de impulso a las competencias lectora y matemática: BiblioInnova't, dotado con 2,2 millones de euros y con la participación de 1.341 centros en el curso 2025-2026 (1.344 solicitudes para 2026-2027), orientado a la dinamización de las bibliotecas escolares y el fomento del hábito lector; y MAT180, con una inversión de 750.000 euros y 553 centros participantes, dirigido específicamente a la mejora de la competencia matemática del alumnado.