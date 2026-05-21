Educación cifra en el 18,64% el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación tras no conseguir un acuerdo en la reunión oficial convocada por la huelga indefinida de docentes, a 20 de mayo de 2026, en Valencia.
Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación tras no conseguir un acuerdo en la reunión oficial convocada por la huelga indefinida de docentes, a 20 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 18:19
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   VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación ha cifrado este jueves el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública en el 18,64%.

   Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 17,15% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 18,46% y en la demarcación de Valencia, el 19,96%.

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