Educación cifra en el 18,64% el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación tras no conseguir un acuerdo en la reunión oficial convocada por la huelga indefinida de docentes, a 20 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este jueves el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública en el 18,64%.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 17,15% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 18,46% y en la demarcación de Valencia, el 19,96%.