Educación cifra el seguimiento de la huelga docente en el 47% y sindicatos lo elevan al 90%

Manifestación en la primera jornada de la huelga educativa. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha informado de que el seguimiento de la primera jornada de huelga indefinida convocada en la enseñanza pública valenciana no universitaria alcanza, con datos de las 13.00 horas, el 47,01%. Por su parte, los sindicatos elevan este porcentaje entre el 85% y el 95%.

La última actualización de datos ofrecida por la administración educativa corresponde a la una de la tarde y refleja que el 47,01% del profesorado ha secundado el paro.

Por provincias, en Alicante e seguimiento es del 46,15%; en Castellón, del 42,60% y en la provincial de Valencia llega hasta el 49,10%.

La primera estimación que había facilitado la Conselleria con datos de la diez de la mañana era de alrededor de un 24%. A las 17.00 de esta tarde el departamento de Campanar volverá a trasladar cifras.

Sin embargo, los representantes sindicales de las organizaciones sindicales remarcan que se trata de protestas "masivas" en una jornada "histórica" y, de hecho, algunos elevan este porcentaje hasta un 95%.

En este sentido, aseguran que en muchos centros educativos solo está el personal que debe hacer los servicios mínimos y que, precisamente por la falta de personal, no puede registrar los datos de compañeros que han secundado el paro.