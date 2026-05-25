Educación cita a los sindicatos esta tarde tras recibir su nueva propuesta de acuerdo para desconvocar la huelga

Representantes sindicales a las puertas de la Conselleria de Educación. - UGT PV

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes sindicales han acudido a primera hora de este lunes, cuando se inicia la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, a la sede de la Conselleria de Educación para entregar un nuevo documento reelaborado que permita retomar las negociaciones con la administración. Tras recepcionarlo, el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí ha anunciado que se ha convocado a las organizaciones a una nueva reunión esta tarde a las 16.00 horas.

El pasado viernes, la Generalitat aseguraba que iba a retomar las conversaciones con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se recibiera el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles".

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, avanzaba que las entidades acudirían el lunes a la mañana con una propuesta renovada para ver si la consellera de Educación "quiere negociar". "Ya está bien, que se sienten a negociar, que es lo que llevamos pidiendo desde el 25 de septiembre", recalcaba.

A las diez de la mañana de hoy, sindicalistas junto a numerosos docentes, han llegado a la sede del departamento de Campanar, pero no han podido acceder al interior del recinto.

Desde la Conselleria han aseverado que la petición de los sindicatos para concentrarse "llegó ayer domingo, 24 de mayo" y las puertas "permanecerán cerradas para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio que realizan los empleados públicos que trabajan en este complejo, sin perjuicio de que los representantes sindicales puedan presentar el documento al que hace referencia en su correo".

Sin embargo, los asistentes sindicales han criticado la decisión y se han concentrado junto a la puerta de acceso de la Conselleria de Educación para arropar a sus representantes con proclamas como "Volem entrar", "Consellera, obri la barrera" o "Vergonya". También cantan "On està la consellera, la consellera on està" y "Esta mañana la consellera nos ha cerrado, nos ha cerrado, nos ha cerrado".

En este nuevo documento, según fuentes sindicales, hay "más concreción y calendarización". Además, se ha añadido la condición de que los cargos directivos de centros que han dimitido en bloque para exigir a Educación que negocie sean "restituidos inmediatamente" en cuanto se firme el acuerdo.

((Habrá ampliación))