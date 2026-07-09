Educación designa a los integrantes de la Mesa de Directoras y Directores de los centros educativos

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALENCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Autonómica de Educación ha publicado la designación de las personas que van a formar parte de la Mesa de Directoras y Directores de Centros Educativos de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Educación anunció en el mes de junio que iba a "reactivar" este órgano consultivo destinado a "fortalecer la participación directa de los equipos directivos en la mejora del sistema educativo".

Esta iniciativa, aseguraba entonces el departamento que dirige Carmen Ortí, responde a "la necesidad de establecer un canal estable y periódico de diálogo, constatada tras múltiples reuniones mantenidas con los equipos directivos de centros de Primaria y Secundaria".

La resolución, publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y consultada por Europa Press, señala que se han seguido "criterios de representatividad territorial, de etapas educativas y tipología de centros" para seleccionar a los integrantes.

Una vez estudiadas las propuestas elevadas por la comisión de baremación, han resultado elegidos un total de quince profesionales. El periodo de designación será de cuatro años. En todo caso, su mandato finalizará en cuanto dejen de ocupar la responsabilidad de dirección del centro educativo por cualquiera de los supuestos previstos en la normativa vigente de aplicación. En este supuesto, asumirá la representación quien ostente la función directiva del centro de que se trate, hasta que se realice nueva selección de integrantes de la Mesa de directoras y directores por parte de la Administración educativa.

La Mesa de Directoras y Directores está regulada por la Orden 4/2014, de 17 de enero, que desarrolla el marco normativo para su configuración. Se trata de un órgano colegiado de carácter asesor, adscrito a la Conselleria de Educación, cuyo principal objetivo es trasladar propuestas, indicadores e iniciativas que contribuyan a mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico del alumnado.

Entre sus funciones destacan la de proponer medidas para reducir el fracaso escolar y mejorar la excelencia educativa; asesorar en el diseño de políticas educativas y en la regulación de la función directiva; colaborar en la evaluación del sistema educativo; impulsar iniciativas pedagógicas y de innovación, y trasladar propuestas para la mejora global del sistema.