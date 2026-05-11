Educación, dispuesta a "sentarse" a negociar "en el momento que sea necesario" para desconvocar la huelga indefinida

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha asegurado que la Conselleria se mantiene abierta a negociar con los sindicatos docentes "en el momento que sea necesario" para que la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana sea desconvocada, aunque ha reconocido que "ahora mismo es complicado" que esa desconvocatoria llegue en breve y ha advertido que "obviamente, tendría que haber una cesión por las dos partes".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este lunes por la tarde para hacer balance del primer día de huelga indefinida. "Estamos dispuestos a hablar de todo (...). Debemos abandonar posturas maximalistas", ha afirmado, sin querer "emplear palabras que dificulten esa futura negociación".

McEvoy ha señalado que "obviamente hay términos estrictos en los que ambas partes pueden ceder y en otros no", y ha puesto como ejemplo los servicios mínimos fijados para esta huelga por la Generalitat: "Nosotros no podíamos ceder porque haber cedido en ese extremo habría sido conculcar los derechos de nuestros alumnos".

Es por eso que ha calificado como "una buena noticia" la decisión del TSJCV de rechazar suspender cautelarmente los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, algo que pedían CCOO y CSIF. A su juicio, el alto tribunal valenciano "respalda absolutamente" la postura trasladada desde Conselleria en los últimos días de que "era imprescindible garantizar que se cumplieran ambos derechos".

Ante esta decisión judicial, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" a alumnos y familias de que "su proceso de evaluación no se va a ver afectado en absoluto, ni sus derechos se van a ver conculcados en ningún momento creo que es una noticia de la que debemos congratularnos".

"Lo he repetido por activa, por pasiva y por perifrástica: nuestro máximo interés es el bienestar del alumnado", ha manifestado, al considerar que se debe evitar la "zozobra, palabra que emplea el TSJ en su resolución; ese nerviosismo, este impasse que realmente a nadie favorece, y al primero que no favorece es al sistema educativo público valenciano".

El 'número dos' del departamento de Campanar ha asegurado que ha habido un "porcentaje considerable de profesorado que hoy ha ido a trabajar" y ha augurado que este martes será "el mismo porcentaje o mayor". Por tanto, según él, con los servicios mínimos establecidos se puede "garantizar perfectamente la atención a los alumnos", que ha recordado que tienen derecho de inasistencia a partir de tercero de ESO.

A partir de ahí, ha apelado a la "responsabilidad" tanto de los profesores como de los estudiantes: "El alumnado tiene que tener en cuenta que a partir de tercero de ESO son adolescentes pero ya con suficiente madurez como para tomar sus propias decisiones y comprender que estamos en un momento crítico del curso". Y ha recordado que las notas de cuarto de ESO y primero de Bachillerato influyen a la hora de acceder a ciclos de FP y a la universidad, respectivamente.

NEGOCIACIONES: "NO PODEMOS ESPERAR AL 9 DE JUNIO"

En cuanto a las negociaciones, preguntado por si para negociar los sindicatos deberían ceder y desconvocar la huelga a partir de este martes, McEvoy ha recalcado que "en absoluto" porque es un derecho que él no va "a discutir". "Obviamente, sería un buen gesto", ha admitido, y ha añadido que "en aras a esa negociación, obviamente, se negocia mejor sin huelga de fondo".

"Nosotros estamos dispuestos a reunirnos en cualquier momento", ha insistido, para señalar que la reunión convocada con los sindicatos el próximo 9 de junio ya estaba establecida de manera "ordinaria" y sería necesario sentarse a negociar antes: "Dadas las circunstancias, no podemos esperar al 9 de junio, es evidente. Y en el momento en que nos sentemos a la mesa, también es alto evidente que llevaremos propuestas".

Y ha añadido: "En la dialéctica de las propuestas y las contrapropuestas, hallaremos la solución, probablemente, del conflicto; insisto, sentados en la mesa de negociación y hablando".

Cuestionado por quién debe dar el primer paso y por qué no se ha logrado acercar posturas en las 29 reuniones mantenidas entre Educación y sindicatos dessde inicio de curso, ha replicado: "Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual quien lo dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir trabajando".

Dicho esto, ha afirmado, como "una opinión personal", que no entiende "que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vida de la negociación". "Yo entiendo medidas tan extremas cuando se rompe absolutamente la negociación y ya no hay una imposibilidad material de dialogar, de pactar con otra parte. A ese punto no habíamos llegado todavía", ha lamentado, y ha reiterado que "no existe esa tozudez" por parte de Conselleria porque están dispuestos a sentarse "en el momento que sea necesario" y tienen "la mano tendida".

Al ser preguntado por cuál será ese momento, ha recalcado que "esta misma tarde si es necesario", aunque ha recordado que la huelga sigue convocada para este martes y ve "complicado" que los sindicatos la anularan porque fueran invitados a negociar. Ha lamentado que estén "inmersos en un bucle" en el que parezca que Conselleria no quiera negociar, cuando según él no es así.

"SOLO HAY UNA VÍA DE SOLUCIÓN: LA MESA SECTORIAL"

Sobre de quién depende de que Educación contacte hoy mismo con los sindicatos para que vuelvan a la mesa de negociación, el secretario autonómico ha señalado que "a lo mejor de los tres sindicatos que se levantaron el otro día de la Mesa" Sectorial. "Un conflicto de estas características solo tiene una vía de solución, que es el diálogo en el foro en el que se debe ejercer: la Mesa Sectorial de Educación", ha abundado, y ha lanzado: "Nosotros no nos levantamos de la mesa".

En esta línea, ha defendido que "había un calendario de reuniones para tratar absolutamente todos los temas propuestos"; ha destacado los 29 encuentros oficiales mantenidos desde septiembre entre Conselleria y sindicatos; ha reconocido que "siempre hay margen de mejora", que "se debe negociar sin imposición por ninguna de las dos partes", y ha sostenido que hay "infinidad de cuestiones" que ya han mejorado en la educación durante la actual legislatura.