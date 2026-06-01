Educación envía a sindicatos una propuesta sin novedad en salarios y pide volver a la negociación "sin imposiciones"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, comparece en sede de Conselleria - GVA

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha enviado a los sindicatos este mediodía un documento que recoge su propuesta de acuerdo, y en el que mantiene las retribuciones pactadas con CSIF y ANPE, al tiempo que su titular, Carmen Ortí, ha llamado a STEPV, UGT y CCOO a "volver a la negociación".

Respecto a reabrir el acuerdo salarial, Ortí ha señalado que ya está firmado con dos organizaciones sindicales y que es un pacto "digno y responsable", pero ha apuntado que "todo se puede plantear y se puede reflexionar, pero sin imposiciones". "Lo que está claro es que nosotros, en estos momentos, tenemos adquirido un compromiso con una parte sindical y mantenemos esa palabra hasta que pueda haber otro acuerdo. Los acuerdos son para mantenerlos mientras duren".

Así lo ha defendido, en rueda de prensa este lunes al inicio de la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana , después de la mesa sectorial convocada por la mañana se haya anulado por la ausencia de UGT, CCOO y STEPV y reconvertido en reunión de trabajo. Estos sindicatos no se han conectado al encuentro telemático por no haber recibido la documentación con avances en las propuestas a debatir.

El debate encalló este domingo en el punto de retribuciones, una cuestión sobre la cual ya hay un acuerdo firmado por dos organizaciones sindicales: ANPE y CSIF. Sin embargo, los otros tres sindicatos han reclamado que se vuelva a ponerse sobre la mesa para facilitar la firma de un acuerdo de bases.

Ortí ha rechazado "variar nuestro criterio únicamente en esa cuestión cuando todo el resto de cuestiones implicadas en el acuerdo general no tienen ningún tipo de apoyo". Así, ha señalado que "si una negociación va avanzando y llegando a acuerdos, todas las cosas se pueden hablar, pero no únicamente hablar de una cuestión respecto a la cual nostros ya hemos dado una palabra a dos de los sindicatos", ha indicado la consellera.

Mientras la consellera comparecía, su departamento ha remitido a las organizaciones sindicales un documento que contempla el incremento salarial de 200 euros en el complemento específico hasta 2028, seis nuevos días de libre disposición a partir del próximo curso; una "reducción progresiva" de ratios hasta 2032 con un máximo de 22 alumnos en segundo ciclo de Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato; y novedades como un incremento presupuestario para la renovación de equipamiento en FP.

"Mesa a mesa, hemos concretado propuestas efectivas, con presupuesto real y calendario concreto", ha subrayado Ortí. Además, ha afirmado que la Conselleria "sigue negociando, pero con quien quiere negociar de verdad, con quien entre a la mesa con propuestas, no con ultimátums. Con quien respete a las familias, alumnos y compañeros de profesión".

La responsable autonómica ha resaltado que el Consell ha realizado "la mejor propuesta que jamás se ha hecho, que no solo mejora la calidad de la educación pública sino que sitúa a los docentes valencianos entre los tres mejores pagados de España".

Desde la Conselleria han insistido además en que la propuesta de subida salarial de 200 euros en dos años es "similar, cuando no mejor, que la de otras CCAA" que han cerrado un acuerdo con sindicatos de docentes, porque en sus números estas incluyen la subida pactada por el Gobierno central para el funcionariado general. Así, ha señalado que en cómputo total las retribuciones de los profesores valencianos subirían entre un 13-15%.

MANTENER LAS REUNIONES

Respecto al hecho de que STEPV, CCOO y UGT no hayan participado en la mesa telemática de la mañana y esta se haya cancelado, y preguntada por si continuarán las negociaciones, Ortí ha asegurado que su departamento quiere "seguir insistiendo" y llegar a un acuerdo. La consellera ha explicado que mantiene el calendario de reuniones previsto para esta semana.

"Nosotros tendemos la mano, estamos abiertos a que, aunque las posturas puedan parecer muy distantes, intentar acercarnos", ha afirmado, y ha pedido que "la otra parte haga el esfuerzo necesario para volver a la negociación".

DENUNCIAS DE FAMILIAS

Carmen Ortí ha lamentado que "hay cosas que están ocurriendo fuera" de la mesa de negociación y que no puede "ignorar" y ha remarcado que "la búsqueda de mejoras laborales no se puede convertir en un perjuicio para los niños y niñas".

La Conselleria, tras haber recibido "quejas" por parte de algunos profesores y de familias por "incidentes" ocurridos durante la huelga educativa, ha habilitado un correo electrónico para que puedan trasladar cualquier queja que consideren: incidenciashuelga_edu@gva.es

En ese sentido, se ha referido a denuncias como la de una madre de Polop que "en un acto de desesperación nos pide ayuda" porque se ha obligado al alumnado a guardar un minuto de silencio "por lo ocurrido ayer a las puertas de la Conselleria, posicionando a los niños en un conflicto que no conocen".

Ortí ha destacado otra denuncia de un profesor de un instituto de València que ha manifestado que le han "insultado" y "coaccionado" irrumpiendo cuando daba clase. Así ha señalado que es "inaceptable" que haya docentes que sufren "presiones" para no acudir a trabajar.

"Ningún trabajador debería sentirse coaccionado en el ejercicio de sus derechos. Ni el derecho a la huelga ni el derecho a no secundarla. Ambos son igualmente legítimos y esta administración garantizará que nadie sufra las consecuencias por ser libre en sus elecciones", ha señalado la consellera.

De esta forma, Ortí ha insistido: "Estamos dispuestos a hablar del todo, pero las decisiones de esta Conselleria no se toman bajo presión ni coacción, ni en salarios ni tampoco respecto a la libertad que tienen las familias de elegir. Una minoría sindical pretende imponer su criterio frente a una ley aprobada por la mayoría democrática en les Corts", ha criticado, en alusión a la conocida como 'ley de libertad educativa'.

La consellera ha criticado que STEPV, UGT u CCOO "plantean exigencias partidistas que van en contra de la libertad de elección de las familias y esto no se puede consentir porque las familias así se pronunciaron en las urnas".

Además, la consellera ha subrayado que, de los 78.000 docentes de la educación pública valenciana, 30.000 participaron en la encuesta de los tres sindicatos, y que el seguimiento de la huelga era del 11% a las 11.00 horas. "No se puede decir, por tanto, que la mayoría del profesorado está a favor de la huelga cuando no la está secundando", ha aseverado.

"DESINFORMACIÓN" SOBRE LAS NEGOCIACIONES

Por otro lado, Ortí ha denunciado que "se están difundiendo falsedades sobre lo que ocurre en la mesa de negociación" y que cuenta con "evidencias y pruebas de cómo las organizaciones sindicales, a través de Telegram, han ido retransmitiendo en tiempo real versiones de lo que estaba ocurriendo en la mesa que no se correspondían en absoluto con la realidad".

"Hemos visto mesa a mesa cómo se deformaban las argumentaciones de esta Conselleria. Se han presentado a veces como bloqueos, lo cual distorsiona la información y lo peor de todo, genera alarma entre el profesorado con información que no es verdad y que, en algunos casos, incita a respuestas desmesuradas cargadas de rabia y de tensión. Esto no es informar, esto es manipular. La negociación debe ser un espacio de confianza", ha recriminado, antes de afirmar que no va a "permitir que la desinformación dicte el ritmo de la negociación".