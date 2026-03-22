Educación impulsa el Sistema de Formación Profesional junto a los Centros Integrados de la Comunitat Valenciana

Reunión entre Educación y Centros Integrados - GVA

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades impulsa el nuevo Sistema de Formación Profesional que establece la Ley Orgánica 3/2022 y avanza en su aplicación en coordinación con los Centros Integrados que imparten estas enseñanzas en la Comunitat Valenciana.

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, establece un sistema único e integrado de Formación Profesional en España, que unifica la formación académica y la laboral. Su objetivo es "flexibilizar la formación a lo largo de la vida, potenciar la Formación Profesional dual y responder a las demandas del mercado laboral mediante una estructura de grados progresiva y acreditable", ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para abordar estos asuntos, la Dirección General de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha organizado una reunión de trabajo en las instalaciones del Cipfp Valle de Elda.

El encuentro ha sido encabezado por el director general de Formación Profesional, Armando Martí, quien ha mantenido una sesión de coordinación con los responsables de los Centros Integrados para analizar los principales retos organizativos del Sistema de Formación Profesional en el actual contexto de transformación.

En la reunión también ha participado personal técnico de la Dirección General y representantes de la Red de Prospección de FP de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de "estrechar la colaboración entre la Administración educativa y los agentes implicados en la aplicación del nuevo sistema".

Durante la sesión de trabajo se han abordado cuestiones "clave" para la implantación en el territorio de la Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, así como para "favorecer el correcto funcionamiento de los centros de cara al próximo curso académico".

Entre los asuntos tratados destacan la organización de la formación en empresa, uno de los pilares del nuevo Sistema de FP; la adaptación de la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional al nuevo marco normativo; y la planificación de los calendarios de los procesos de admisión, con el objetivo de mejorar la coordinación y facilitar el acceso del alumnado a las distintas ofertas formativas.