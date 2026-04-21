Educación llama a sindicatos al diálogo para "no dejar a miles de docentes sin representación en un momento clave"

Imagen de archivo de una protesta de profesores. - REMITIDA STEPV

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación anima a los sindicatos docentes a "seguir trabajando desde el diálogo y la responsabilidad institucional para beneficiar la conjunto de la comunidad educativa". "El futuro de los docentes no puede quedar supeditado a decisiones unilaterales que comprometen el funcionamiento de los órganos de diálogo".

Así lo ha expresado el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, quien ha señalado que la Mesa Sectorial que la Conselleria había convocado este martes para dar a conocer la oferta de empleo público no ha podido constituirse debido a la ausencia de dos organizaciones: STEPV y CCOO.

Cabe recordar que estos dos sindicatos, al igual que UGT, han anunciado que "se niegan a negociar" con la Conselleria de Educación hasta que esta administración "atiendan las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales" de los docentes.

En concreto, STEPV y CCOO no participarán de las mesas de negociación excepto en aquellos temas que afectan directamente las condiciones laborales del profesorado. A las mesas sectoriales para tratar estrictamente las normativas de inicio de curso, que son de trámite, no asistirán. UGT, en cambio, ha decidido participar de las mesas pero no harán ninguna aportación en señal de protesta.

Por su parte, desde la Conselleria lamentan esta decisión que, a su juicio, "imposibilita la negociación y deja a miles de docentes sin representación en un momento clave".

En este sentido, la administración insiste en "la importancia de mantener abiertos los canales de negociación" y hace "un llamamiento a la participación activa de todas las organizaciones sindicales para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos de diálogo y el avance del sistema educativo".