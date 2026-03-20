Educación publica los contratos para la reconstrucción del IES Alameda y el Conservatorio de Utiel afectados por la dana

Archivo - El interior de una casa afectada por la dana en el barrio de la Fuente, a un mes del paso de la dana por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público los contratos de licitación para la reconstrucción del IES Alameda y el Conservatorio de Utiel (Valencia), afectados tras el paso de la dana de octubre de 2024.

El importe de ambos contratos asciende, IVA incluido, a 884.426,51 euros en el caso del IES Alameda y a 408.330,73 euros en el del conservatorio, con un plazo de ejecución de 34 meses. Las ofertas podrán ser presentadas hasta el próximo 14 de abril, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La rehabilitación del instituto permitirá la vuelta de la actividad lectiva a este centro que, antes de la riada, acogía a 400 alumnos. Todos ellos han sido derivados a otros colegios del municipio.

El Conservatorio de Música de Utiel, también recogido en el proceso de licitación, tendrá que cambiar de ubicación. Su nueva localización se situará en la calle Caudete de las Fuentes, ante el riesgo de inundación de su anterior emplazamiento.

El centro dispondrá de más de 1.900 metros cuadrados y una capacidad de 260 alumnos, con mejoras en la seguridad y la accesibilidad, según la Generalitat.