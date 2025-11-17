Educación selecciona a 553 centros no universitarios para participar en un proyecto de mejora de competencia matemática

Archivo - Un niño estudia y hace los deberes. ARCHIVO. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha seleccionado a 553 centros docentes públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana para participar en el proyecto de innovación educativa MAT180. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la competencia matemática entre el alumnado de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El proyecto MAT180, impulsado por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, se enmarca en el impulso del ámbito STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), una de las líneas estratégicas de la Dirección General, explica el departamento de Campanar e un comunicado.

Para la puesta en marcha del proyecto MAT180, la Generalitat asignará un total 750.000 euros a repartir entre los 553 centros participantes, de los cuales 184 son de la provincia de Alicante, 97 de la de Castellón y 272 de la Valencia.

Como parte integral del proyecto, la Conselleria de Educación ha organizado unas jornadas formativas dirigidas a los centros participantes a través del CEFIRE de Innovación Educativa.

El objetivo, subrayan, es "ofrecer a los docentes orientaciones prácticas y pedagógicas a través de diferentes talleres, asegurando que cuenten con las herramientas y el conocimiento necesario para aplicar con éxito las nuevas estrategias didácticas en el aula".

Con el objetivo de facilitar la participación de los centros educativos, estas jornadas se están llevando a cabo en cuatro sedes diferentes de la Comunitat Valenciana.

La primera sesión formativa ya se ha desarrollado en las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón de la Plana, a la cual asistieron más de 150 docentes de los 97 centros participantes de la provincia de Castellón. La segunda jornada tuvo lugar el 12 de noviembre en la provincia de Alicante y las siguientes se celebrarán los días 18 y 24 en la provincia de Valencia.

MAT180 tiene entre sus finalidades promover iniciativas que contribuyan a la mejora de la competencia matemática del alumnado; promover prácticas pedagógicas que fomenten una transformación metodológica basada en un aprendizaje competencial; facilitar la adquisición de materiales y recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje de las matemáticas aplicando metodologías activas e innovadoras y propiciar la participación equitativa de todo el alumnado para reducir la brecha de género e incrementar el interés por las matemáticas y las vocaciones científicas y tecnológicas.