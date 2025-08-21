Los efectivos valencianos enviados a ayudar en los fuegos en León trabajan en la zona de Corporales, Igüena o Compludo

Imagen de un bombero de la Diputación de Alicante trabajando en el incendio de León - CONSORCIO ALICANTE

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos enviados bajo la coordinación de la Generalitat Valenciana a colaborar en la extinción de los incendios en la provincia de León están trabajando en las zonas de Corporales, Igüeña o Compludo, según han informado desde los distintos servicios.

La Comunitat Valenciana ha movilizado un dispositivo integrado por unos 130 efectivos, 13 autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una de comunicación, una mecánica y una logística para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a Castilla y León, concretamente a la provincia de León.

Desde el Consorcio Provincial de Alicante, los efectivos conintúan realizando labores de extinción y evitación de la propagación de los incendios, centrados en la zona de Corporales e Igüeña en su tercer día de trabajo.

Los efectivos están asegurando el perímetro e intentan evitar que las llamas se propaguen por una de las laderas cercanas a la población de Igüeña. Desde el Consorcio están organizando los relevos, de tal forma que esta noche se releva el grupo humano, se mantiene el mismo número con cinco mandos y 16 bomberos que han salido este jueves hacía León para dar el relevo a sus compañeros.

Por parte de los bomberos municipales de València ha partido este jueves por la mañana el relevo del contingente. Once efectivos han salido desde el Parque de Bomberos de Campanar y se han desplazado hacia Chiva, para coincidir con el resto de la dotación valenciana que también viaja hacia León.

De esta forma relevan a la dotación desplazada desde el pasado lunes y se ponen a disposición de la dirección de la emergencia. A lo largo de estos días, los agentes de València desplazados a la zona se han integrado en el dispositivo de la Generalitat y han estado destinados a la localidad de Compludo mientras que los que llegan a partir de este jueves se desplazarán a una ubicación más al norte, según ha informado el consistorio.

El dispositivo de València ha defendido en las últimas horas la ladera de una montaña, "de gran valor ambiental", para evitar que el fuego saltara al otro lado. Miguel Hernández, oficial de bomberos de València, y una de las personas que viaja hacia León, ha explicado antes de la salida que los medios materiales enviados por València "se han empleado sobre todo en tareas logísticas y, en concreto, se han ocupado de abastecer de agua las dotaciones del consorcio provincial especializadas en la lucha contra los incendios forestales".

El Ayuntamiento de València mantiene en la zona dos vehículos autobomba, una autobomba ligera de 6.500 y una autobomba urbana pesada de 11.000 litros, dos vehículos ligeros y material. Los medios técnicos continúan en la zona y el relevo se limita al dispositivo humano.

El operativo del Ayuntamiento de València se engloba en el envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos de València, Castellón y Alicante y que coordina la Generalitat. El conseller de Emergencias mantuvo una reunión el pasado lunes con responsables de los consorcios provinciales de bomberos y de los tres ayuntamientos para perfilar los detalles del operativo.