El 'efecto Dudamel' agota entradas en su visita a València con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela

El "efecto Dudamel" agota las entradas en su nueva visita al Palau de la Música con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El maestro Gustavo Dudamel vuelve al Palau de la Música de València dirigiendo en esta ocasión a la Joven Orquesta Nacional de Venezuela e interpretando una de las sinfonías del siglo XX más queridas por el gran público: la monumental Séptima "Leningrado" de Dmitri Shostakóvich. La cita será el próximo viernes, 12 de diciembre, en un concierto extraordinario que ha despertado una "enorme expectación y que lleva dos semanas con las entradas agotadas".

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha subrayado "la especial vinculación de Gustavo Dudamel con València y con el Palau de la Música, que nos permitió asistir al inolvidable concierto solidario por la dana del pasado mes de febrero, un gesto que quedará para siempre en el recuerdo de esta casa".

En este contexto, Llimerá ha señalado también un nuevo reconocimiento a la figura del maestro venezolano, destacando que ayer fue laureado con el Premio Euterpe 2025 por parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, un galardón concedido por su compromiso y solidaridad tras el concierto benéfico a favor de las sociedades musicales y personas afectadas por la dana.

Llimerá ha añadido que el público valenciano "adora su enorme calidad artística y también su dimensión humana, como demuestra el hecho de agotar las entradas varias semanas antes de cada nueva visita".

En su quinta aparición al frente de la Sala Iturbi, el maestro dirigirá la impactante Sinfonía n.º 7 "Leningrado", una partitura concebida en 1941 en plena ciudad sitiada, como respuesta artística al asedio de casi 900 días de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a un millón de residentes. La obra, completada en Kuibyshev, se estrenó el 5 de marzo de 1942.

CUATRO VISITAS

Dudamel ha visitado el Palau de la Música en cuatro ocasiones desde su debut en 2008 con la Göteborgs Symfoniker. Su última visita, el 3 de febrero de 2025, fue un concierto solidario realizado en colaboración con el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, que unió en el escenario a la Orquesta de València y la Orquestra de la Comunitat Valenciana, junto a la participación de la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, alumnado del CSM Joaquín Rodrigo, los cuerpos corales de RTVE y la Generalitat, las solistas Sandra Hamaoui (soprano) y Eva Kroon (mezzosoprano), y el director asistente Christian Vázquez, entre numerosos jóvenes músicos y agrupaciones vinculadas a El Sistema.

La nueva visita será con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela, formación itinerante integrada por jóvenes de 14 a 19 años, concebida por José Antonio Abreu como vitrina del trabajo colectivo de El Sistema, cuya primera generación debutó en 1975.

En 2025 se convocó una nueva selección con motivo del 50.º aniversario del programa, reuniendo a algunos de los talentos más destacados del país.

A lo largo de su historia, la orquesta ha sido dirigida por figuras legendarias como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle y Daniel Barenboim, entre muchos otros, y de sus filas han surgido artistas de trayectoria internacional como el propio Gustavo Dudamel, Christian Vásquez, Diego Matheuz o Edicson Ruiz.