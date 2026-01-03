Elaboran la guía oficial de la EFSA para prospecciones de plagas y patógenos cuarentenarios en cítricos en la UE

Investigadores del IVIA elaboran la guía oficial de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para prospecciones de plagas y patógenos cuarentenarios en cítricos en la UE - GVA

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado las nuevas directrices para la realización de prospecciones fitosanitarias en cítricos, con el objetivo de apoyar a los Estados miembros en la planificación de programas de vigilancia y armonizar su aplicación en toda la Unión Europea (UE).

La elaboración de esta guía de vigilancia epidemiológica para plagas y enfermedades cuarentenarias de cítricos ha estado a cargo de investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que han aportado asesoramiento científico para su diseño y evaluación.

Al frente de este equipo valenciano se sitúa Antonio Vicent, coordinador del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA y presidente del Panel de Sanidad Vegetal de la EFSA hasta 2029, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El documento se centra en plagas y patógenos cuarentenarios que pueden afectar gravemente a los cítricos. Además de demostrar la ausencia de estas amenazas en el territorio de la UE y en la cadena de producción, las prospecciones desempeñan un papel clave en la detección temprana, "lo que permite actuar con rapidez ante una posible introducción y minimizar el impacto en el sector citrícola", ha explicado el director del IVIA, Alejandro Tena.

"Se trata de disponer de herramientas para prevenir y actuar. Desde el IVIA apostamos por la prevención y, en el caso de detectar algo con fiabilidad, poder actuar antes de que el problema se extienda", ha añadido Tena.

"Entre los contenidos técnicos de la guía destacan las orientaciones para definir las unidades de inspección y los métodos de detección en campo y laboratorio. Asimismo, las herramientas estadísticas y de diseño de muestreo creadas por la EFSA para planificar y ejecutar planes de vigilancia de plagas de cuarentena en la UE (RiPEST o RiBESS+) permiten calcular el tamaño muestral necesario en función de la sensibilidad del método, la prevalencia de diseño y el nivel de confianza seleccionado", ha desgranado Antonio Vicent.

El documento también contempla la integración de varias prospecciones en una sola campaña, optimizando recursos y calendarios. Además, describe paso a paso cómo implementar el programa, desde la selección de los lugares de muestreo hasta los procedimientos de campo y análisis en laboratorio.