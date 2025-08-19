Elche (Alicante) logra una ocupación hotelera del 90,6% en julio, 1,8 puntos menos que en el mismo mes de 2024

Archivo - Imagen de archivo de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche (Alicante) ha cerrado el mes de julio de 2025 con una ocupación hotelera del 90,6 por ciento, un dato inferior en 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE). Se trata del mejor registro de 2025, por encima del logrado en junio.

En cuanto al precio medio por habitación, se han alcanzado los 98,11 euros, la mejor cifra del año. De esta forma, supera la tarifa de julio de 2024 en 2,88 euros y es 5,47 euros mayor a la contabilizada en junio.

Según ha explicado AETE en un comunicado, "se confirma" la tendencia de 2025, "que supone ocupaciones algo por debajo de las de 2024 y precios medios mejores que el dato interanual". Asimismo, la rentabilidad por habitación está también por encima de la de hace un año.

Por otro lado, de acuerdo con esta entidad, el turista que ha visitado Elche en julio tiene una motivación mayoritariamente de ocio (71,7%) mientras que los viajeros de negocios se han quedado en un 28,3%.

En cuanto a la procedencia, el turismo nacional ha sido predominante (52,2%), mientras que el internacional se ha situado en el 47,8%. De los turistas llegados de fuera de las fronteras, los más numerosos han sido los procedentes de Reino Unido (24,5%), seguidos de los de Francia (22,1%), Bélgica (8,1%), Países Bajos (7,2%), Italia (6,3%), Noruega (5,7%), Alemania (4,8%), Suecia (4%) o Polonia (4%).

FINES DE SEMANA CON "LLENO TÉCNICO"

Según AETE, las mejores cifras de ocupación se han alcanzado durante los fines de semana, con "numerosos establecimientos en lleno técnico". También han tenido "incidencia positiva" en las cifras de pernoctaciones.

Asimismo, las máximas ocupaciones del mes han coincidido con los fines de semana, cuando la mayoría de los establecimientos han colgado el cartel de completo.

De otro lado, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha marcado en julio un nuevo récord mensual, con 2.106.991 pasajeros y un crecimiento interanual del 5,9%.

Igualmente, el panorama turístico nacional, con datos disponibles de junio, refleja una tasa de ocupación del 66,1%. Los precios medios fueron de 129,50 euros y la estancia media en 3,18 días.

Las previsiones de AETE para agosto apuntan a "estabilidad" en las cifras de ocupación, mientras que, con respecto a los precios, los hoteleros confían en que puedan subir ligeramente respecto a los de 2024.